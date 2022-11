Activité physique des ados : Santé publique France mise sur leurs réseaux sociaux

Santé publique

Publié le 10/11/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L'Agence nationale de santé publique vise depuis la rentrée à améliorer le niveau de pratique d'activité physique des jeunes adolescents en utilisant leurs médias. Son programme EnModeDéter déploie un défi par jour sur leurs réseaux sociaux favoris et via des influenceurs qu'ils apprécient.

Santé publique France mène depuis deux semaines une opération originale destinée à « déclencher l’action » des ados ans en faveur de la pratique d’activités physiques : EnModeDéter. L’action se déploie sur les réseaux sociaux Snapchat et Tiktok depuis le 24 octobre et pour quatre semaines à raison d’un défi d’activité physique par jour.

« Ce sont des petits défis courts et simples que les jeunes peuvent relever seuls ou à plusieurs », explique Anne-Juliette Serry, responsable de l’unité Alimentation et activités physiques de Santé publique France. De la gym, des jeux comme « pierre, ciseaux, abdos », des exercices de dribble et d’adresse avec un ballon, un enchainement de squats et de sauts… Des « influenceurs » sont mis à contribution. Manon, Tuvok12, Riadh et Pidi ont été choisis pour leurs affinités avec le public ciblé et leur potentielle capacité à les entraîner à participer aux défis.

Quatre influenceurs

Ils relaient la campagne et les défis proposés, ils se filment en train de les réaliser et incitent leurs fans à en faire autant. Au fil des semaines, chacun d’eux propose à sa communauté un défi associé à un jeu-concours : « si les ados le relèvent, ils peuvent participer à un tirage au sort pour participer à une rencontre autour de l’activité physique avec les influenceurs à la fin de l’opération », poursuit la responsable de l’unité.

Autres contributeurs de poids : des athlètes olympiques et paralympiques animent également des séances un peu plus longues – des vidéos « Super Déter » d’une dizaine de minutes – d’entraînement à la boxe, à l’athlétisme, à l’escrime…

La tranche d’âge des 11-14 ans a été choisie car « on observe une grosse chute de l’activité physique à l’entrée du collège », explique Anne-Juliette Serry, qu’il s’agisse de pratique sportive, de déplacements actifs ou d’activités de plein air.

L’Organisation mondiale de la santé préconise, pour cette tranche d’âge, une pratique d’activité physique, tous types confondus, d’une heure par jour, dont trois fois par semaine des activités intenses. Or « seulement 20% des filles et 30% des garçons atteignent ce niveau », remarque la pilote du projet. Les études montrent que ce n’est pas par méconnaissance des bienfaits de l’activité physique sur la santé ou de représentations trop négatives de ces pratiques, ajoute-t-elle, mais du fait d’un blocage au moment du passage à l’action. Le programme est donc conçu comme un déclencheur pour inciter ces jeunes à « bouger » davantage.

Calendrier ouvert aux collectivités

Difficile de connaître le succès du projet car il est volontairement en accès libre sur les réseaux sociaux ciblés. Il sera évalué à l’issue des quatre semaines. Quelque 200 000 personnes se sont rendues durant les deux premières semaines sur le profil du programme sur les deux réseaux sociaux ciblés et 2500 d’entre eux se sont abonnés aux comptes EnModeDéter (mais ce n’est pas nécessaire pour visionner les vidéos et participer aux défis).

La fréquentation des défis est plus facile à mesurer quand ils font intervenir des technologies comme la réalité augmentée : c’est le cas d’un défi par semaine. Le premier a été réalisé par 3500 jeunes.

Une première étape du programme à l’intention des parents s’est déroulée en septembre, au moment des inscriptions potentielles des ados à des activités sportives, indique Anne-Juliette Serry. Son titre : « faire bouger les ados c’est pas évident, mais les encourager c’est important ». Il s’agit de sensibiliser les parents à l’importance de leur rôle dans la pratique d’activités physiques par leurs enfants et de les inviter ajuster leur évaluation de cette pratique par leurs ados (souvent sous-évaluée).

Les collectivités, de leur côté, peuvent apporter leur pierre à l’édifice. « Elles peuvent renseigner sur le site mangerbouger.fr https://www.mangerbouger.fr/ les événements qui permettent aux jeunes de faire de l’activité physique, de manière collective », indique la pilote du projet. Les événements déployés au niveau local sont ainsi relayés sur les réseaux sociaux du projet EnModeDéter.