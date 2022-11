Secrétaires de mairie : « Cela fait des années que nous alertons »

[Interview] secrétaires de mairie

Publié le 09/11/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Alors que plus du tiers des secrétaires de mairie vont partir à la retraite à l'horizon 2030, Magali Moinard, la présidente du Syndicat national des secrétaires de mairie, exprime sa colère face à un combat qu'elle juge trop tardif pour sauver cette fonction communale indispensable. Entretien.

Quel regard portez-vous sur l’inquiétude actuelle concernant le devenir de votre métier ?



Que tous se préoccupent aujourd’hui de l’avenir des secrétaires de mairie procède à la fois d’un grand paradoxe et d’une grande hypocrisie. Le métier est en perdition car on ne l’a pas soutenu, ni accompagné, ni revalorisé, ni renommé. Cela fait des années que nous disons qu’il faut faire disparaître le terme « secrétaire ». Dans les petites communes, la formation et l’évolution professionnelle n’ont pas été suffisamment accompagnées, notamment dans la préparation des concours. Certains maires ne donnaient pas la possibilité à leur secrétaire de mairie de s’absenter, ou alors leur disaient « vous pouvez vous former mais on n’aura pas de postes ». C’est le cas d’une collègue qui a ...