Exonération de taxe d’aménagement pour les logements financés par des prêts aidés de l’Etat

Publié le 09/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

L’article 1635 quater D du CGI, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, précise les exonérations de plein droit qui s’appliquent à certaines catégories de constructions et d’aménagements.

Le 2° du I de cet article prévoit l’exonération de taxe d’aménagement des locaux d’habitation et d’hébergement financés avec certaines aides de l’Etat. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des objectifs de l’Etat en matière de politique du logement, de financement et d’investissement pour la construction et l’amélioration de l’habitat.

Alors que les conditions de financement permettant de bénéficier de cette exonération étaient, avant le transfert de la taxe d’aménagement à la direction générale des finances publiques, énumérées à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, l’article 1635 quater D du CGI renvoie à un décret la définition de ces conditions de financement.

Un décret du 7 novembre a ainsi pour objet de reprendre dans la partie réglementaire du CGI les conditions de financement prévues au code de la construction et de l’habitation et rendant les constructions éligibles au bénéfice de l’exonération de taxe d’aménagement.