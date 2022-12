[OPINION] « Pour une culture en transition, passons à l’action ! »

Politiques culturelles

Publié le 05/12/2022 • Par Auteur associé • dans : Actualité Culture, France

Christophe Bennet, président de la Fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles (Fnadac), évoque les nombreux défis que les professionnels vont devoir relever. Des chantiers complexes impliquant de multiples acteurs. La Fnadac et ses adhérents ne pourront donc pas les ouvrir seuls, mais jouer la carte du collectif.

Après ses sixièmes assises nationales, qui se sont tenues les 20 et 21 octobre à Sète, sur le thème « de la transformation de la culture et à la culture de la transformation », la Fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles (FNADAC) va se mobiliser sur le « faire ».

Les trois grandes thématiques, qui ont balisé les échanges et donné lieu à des mises en contexte, à des partages d’expériences vécues et transposables, à des hypothèses d’innovation, donnent une idée des transformations à engager : la nécessité du collectif pour entrer en transition écologique avec un impact systémique ; des mutations numériques telles que, dignes d’une révolution anthropologique, elles imposent de nouvelles politiques culturelles, inclusives, protectrices des données et des dérives ; une démocratie participative, dans l’esprit des droits culturels, qui bouscule nos habituels paradigmes fondés sur une logique d’offres artistiques légitimées.

Certes, des échanges ont pu faire émerger l’inquiétude de certains collègues face à des réalités difficiles (perte de sens, injonctions contradictoires, effondrement budgétaire, etc.). Mais ils ont surtout révélé la grande volonté d’agir ensemble, au quotidien, aussi bien dans nos collectivités respectives, que dans les réseaux régionaux fédérés de la FNADAC, et au-delà.

Le grand nombre de participants et la qualité des intervenants tient au processus de coconstruction, avec un comité de pilotage élargi aux partenaires institutionnels et aux douze associations fédérées. Cette transition dans la gouvernance a permis de mobiliser des acteurs et actrices culturels eux-mêmes engagés dans la transformation de leurs pratiques au sein de leurs propres réseaux.

L’échelle européenne devenue incontournable

Certains projets de la FNADAC sont déjà engagés : la mise en synergie de toutes les productions de ses associations régionales fédérées, notamment par le truchement de son réseau social privé NOUS-Ensemble et par l’amélioration de ses outils numériques ; le prolongement des partenariats avec les instances du comité de pilotage, mais aussi avec les pouvoirs publics, que ce soit en administration centrale, en services déconcentrés, décentralisés, et délégués à des agences et autres structures missionnées.

Les groupes de travail inter-fédérations vont également se prolonger : avec l’Association nationale des directeurs et des cadres de l’éducation des villes et des collectivités territoriales (ANDEV), notamment sur les sujets d’éducation artistique et culturelle, et avec Art Université Culture (A+U+C) sur les articulations entre les politiques culturelles territoriales et l’enseignement supérieur. En lien direct avec les assises, un chantier collectif s’ouvre sur la transition écologique des équipements culturels. Enfin, la FNADAC souhaite mettre en place et piloter un consortium européen sur les droits culturels, et ambitionne, pour elle-même, comme pour ses associations et leurs adhérents, de mieux appréhender les dispositifs et enjeux à cette échelle européenne désormais incontournable.