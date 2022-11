Guide pour la bonne gestion des collectivités, édition 2022

Politiques publiques

Publié le 09/11/2022 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Les recommandations des chambres régionales des comptes (CRC) sont de précieuses sources d’enseignements pour garantir une action publique de qualité. Depuis trois ans, La Gazette et Le Club Finances publient l'analyse qu'en fait Vincent Potier, expert en gouvernance et compétences publiques, à travers ce Guide pour la bonne gestion des collectivités. Découvrez l'édition 2022 !

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les chambres régionales des comptes veulent être utiles ! La preuve avec les recommandations qu’elles formulent chaque année, et dont La Gazette et Le Club Finances vous propose l’analyse dans ce Guide de bonne gestion des collectivités, troisième édition.

Conçu et rédigé par l’ancien directeur général du CNFPT, Vincent Potier, il permet de respecter les obligations, de cerner les exigences et d’apprendre la façon d’exercer un mandat électif ou une mission de service public de manière exemplaire, régulière et transparente.

Le Guide est nourri par une lecture attentive des observations des CRC, pratiquée depuis vingt-cinq ans. Il aborde l’action publique de manière originale, en partant des risques potentiels, des motifs de vigilance et des points de contrôle pertinents que recèlent les rapports définitifs d’examen de gestion réalisés par les juridictions financières régionales et territoriales. Tout ceci permet de proposer un florilège des recommandations formulées par les magistrats financiers et, ainsi, de bâtir une typologie des erreurs à ne pas commettre dans la gestion publique locale.

Accédez à la version feuilletable de notre guide

Cliquez sur l’image pour accéder au guide.

Si vous n’êtes pas déjà connecté, activez votre compte, puis sélectionnez « Les hors séries de la Gazette » dans le menu à gauche.

Cet article est en relation avec le dossier