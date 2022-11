Un modèle unique d’autoconsommation énergétique en test

Logement

Les habitants du quartier la Fontaine-d’Ouche deviennent acteurs de la transition écologique.

Faire émerger des « îlots à énergie positive », qui produisent plus qu’ils ne consomment. Tel est l’objet­ du projet Response, financé par l’Europe et coordonné par Dijon et Turku, en ­Finlande. La métropole de Dijon a ciblé un quartier prioritaire de la politique de la ville, la Fontaine-d’Ouche. L’objectif : en faire un modèle en auto­consommation énergétique, le plus grand de France, impliquant un millier d’habitants sur deux îlots (500 logements).

Les travaux ont démarré. Parmi les opérations déjà livrées, la rénovation de l’école Buffon, dotée de 600 panneaux photovoltaïques orientables. A terme, « 500 mégawatts par an seront produits localement », ce qui représente entre 40 et 50 % de l’électricité consommée par an sur les deux îlots, souligne Robert Poggi, directeur régional d’Enedis. Le reste sera fourni par les opérateurs habituels.

L’intérêt, pour les habitants, est évident. Selon les calculs réalisés début 2022 – avant la flambée des prix –, « les locataires réaliseront une économie d’une trentaine d’euros par mois sur leur facture » et, surtout, ils seront épargnés – sur une partie de leur consommation, celle issue de la production locale – par la flambée des prix à venir, explique Eric Tourte, chef du projet Response pour EDF.

L’un des enjeux consiste à les associer à la dynamique pour qu’ils deviennent « acteurs de la transition énergétique », indique ­Oanez ­Codet-Hache, directrice du service « écologie urbaine » à ­Dijon métropole. Selon les projections de ses services, « 15 % du gain sur la consommation d’énergie escomptée repose sur les habitants eux-mêmes ».

Appareils connectés

Pour les aider à s’inscrire dans la démarche, la métropole teste, avec les bailleurs sociaux, différentes solutions afin de voir celles qui sont les plus payantes. Le présupposé : réduire les contraintes.

Direction l’îlot Franche-Comté et ses 400 logements. Au rez-de-­chaussée, un appartement témoin est prêt à ­accueillir les locataires pour qu’ils découvrent les équipements qui géreront pour eux les fluides. « L’écoréhabilitation va permettre de réduire les consommations de 30 %, annonce ­Hamid El ­Hassouni, président de Grand Dijon Habitat. Elle sera boostée grâce à des équipements connectés. On espère gagner 20 %. » Un bouton-poussoir sera installé, dans une centaine de ­logements, près de la porte : lorsque le locataire quittera l’appartement, il appuiera dessus, ce qui permettra de faire descendre progressivement la température. Le dispositif, intelligent, « apprend des habitudes de l’occupant pour anticiper son retour et ses besoins », précise ­Grégoire ­Ensel pour Grand Dijon Habitat.

Mobilisation citoyenne

En appui, les acteurs du projet Response travaillent avec les associations du quartier pour organiser avec les habitants des ateliers de sensibilisation aux écogestes. « Nous avons recruté des jeunes en service civique qui font des “stops café” au pied des immeubles où ils présentent le projet », révèle ­Oanez ­Codet-Hache. L’un d’eux part en novembre en ­Finlande pour découvrir, pendant plusieurs mois, d’autres méthodes d’« empowerment ».

Une dizaine ­d’ambassadeurs – des habitants du ­quartier bénévoles qui vont être ­formés – appuient ces actions. « La population est vulnérable, il est donc important de diversifier les voies d’accès au projet ­Response », souligne la directrice. Une plateforme de mobilisation citoyenne a d’ailleurs été lancée en juillet. Elle permet de suivre l’avancée du projet qui comporte, au total, près d’une centaine de petites ou de grandes innovations. La start-up ­Civocracy y animera, notamment, des communautés où les habitants pourront partager leur expérience en fonction de la solution technique qu’ils testent.