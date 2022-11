équipements

Publié le 15/11/2022 • Par Véronique Duvivier • dans : A la une, A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Innovations et Territoires

Les piscines sont les premiers équipements concernés par les travaux de rénovation énergétique demandés par les exigences environnementales et financières. Avignon mène un vaste projet de rénovation qui implique la mise en place des leviers de performance financière. Celle-ci demande des compétences spécifiques. Afin d’optimiser les économies d’énergie réalisées, la ville transfère la responsabilité des objectifs aux entreprises et bénéficie de financements avantageux.

Chiffres-clés Budget prévisionnel : « Avignon ambition piscines » : 19 M€ (10,6 M€ pour la conception et la réalisation des travaux et 8,2 M€ pour l’exploitation et la maintenance).

Lancé en 2021, le plan « Avignon ambition piscines » prévoit un vaste programme de rénovation des quatre équipements couverts pour un coût total de 19 millions d’euros. « Nous avons priorisé ces installations car elles sont les plus énergivores. Une piscine consomme deux fois plus d’énergie qu’un gymnase, sans parler de l’eau ! » indique ­Sophie ­Auzou, directrice de projets du département « architecture et patrimoine » d’Avignon.

Les quatre piscines n’ont pas les mêmes besoins : deux sont vétustes, l’une a été en partie rénovée et la dernière est largement transformée. « On y a ajouté le stade nautique, totalement réhabilité en 2018 et 2019, qui va bénéficier, ainsi, de la maintenance et de l’exploitation du marché global de ­performance, regroupant également les études et les travaux. Pour nous, ce marché fut ­l’occasion de mettre les entreprises en concurrence, lors de la procédure de dialogue compé­titif, sur la base ­d’objectifs ­d’économie de flux définis en amont par un ­cabinet d’experts », précise ­Sophie ­Auzou. Au nombre des travaux : reprise d’étanchéité de toit, isolation par l’extérieur, remplacement de chaudière, de centrale de traitement de l’air…

Capteurs solaires thermiques

Pour dégager des économies, tous les moyens sont mis en œuvre. Le tour de table fait, le groupement d’entreprises choisi, les objectifs sont arrêtés. Il est annoncé 60 % d’économie de consommation d’eau. « Les installations de traitement de l’eau nous imposaient de jeter de l’eau pour avoir une qualité correcte », explique Sophie Auzou.

Concernant le gaz, 20 % d’économie seront obtenus sur le chauffage des bassins, les locaux intérieurs et l’eau chaude. Afin d’atteindre ce but, la production d’eau chaude par des capteurs solaires thermiques prévoit de prendre en charge 50 % de la consommation.

Avec les travaux de rénovation, la ville a évalué une diminution de 35 % des besoins en chaleur. En outre, ­Avignon a signé, fin 2021, un contrat global de performance énergétique d’une durée de huit ans avec ­l’intention de réduire de 55 % les consommations énergétiques. Sur la base des tarifs de 2021, la ville projette d’économiser 150 000 euros par an sur l’ensemble des flux.

Un premier chantier est lancé début 2021 : la rénovation de la piscine Jean-Clément pour un montant total de 4 millions d’euros. Le programme est financé à 58 % par la dotation de soutien à l’investissement local et l’Agence nationale du sport. Il reste à Avignon à assurer les 42 % restants. La ville a fait appel à la Banque des territoires, qui développe l’intracting, un mécanisme qui consiste, pour le financeur, à faire des avances remboursables à des taux intéressants avec, en contrepartie, un engagement d’économies.

C’est nouveau pour ­Avignon, il n’est plus question de prendre en compte une ­partie des travaux mais d’en ­couvrir la ­globalité afin de déterminer le niveau de financement, soit un prêt permettant de financer la totalité du reste à charge de la ville. C’est une nouvelle forme d’intracting. Calé sur un contrat de performance énergétique, l’intracting sécurisé permet désormais de financer les gros ­travaux de rénovation.

Prêt à taux zéro ou presque

Cette opération est possible car deux éléments sécurisent l’investissement de la Banque des territoires : l’engagement de performance est assuré par les entreprises et le banquier bénéficiera de CEE . La ville reversera les CEE à hauteur de 21 000 euros, rémunérant les intérêts des avances remboursables. « Cela revient pour nous à un prêt à taux zéro sur onze ans », précise Sophie Auzou. C’est une offre défiant toute concurrence en cette période de taux élevés. Les annuités payées par la ville s’élèveront à 160 000 euros pendant dix ans.

Les objectifs d’économie d’énergie sont intégrés dans le contrat de performance énergétique signé avec les entreprises. Au-delà d’un seuil minimum, les entreprises et la collectivité bénéficient d’éco­nomies. Dans les faits, les économies dégagées sont autant de dépenses de fonctionnement en moins qui permettent à la ville de financer la maintenance et l’exploitation d’une durée de huit ans. En dessous du seuil minimum, c’est au partenaire privé de payer la différence.

« Déjà, le financement intracting d’un deuxième équipement, la ­piscine Chevalier-de-Folard, est en cours de négociation. Nous souhaitons solliciter la Banque des ­territoires sur les trois ­équipements qui ont besoin de travaux de rénovation lourds », détaille Joël Peyre, conseiller municipal ­délégué aux finances. L’opération globale va s’étaler sur une durée de neuf ans, de la phase de conception en 2021 à la fin de la période d’exploitation.

