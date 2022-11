Films, lecture, musées… la culture s’invite dans les Ehpad

Autonomie

Publié le 14/11/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Innovations et Territoires

Le conseil départemental déploie une offre culturelle pour les résidents de ses différents Ehpad.

«C’est un projet qui permet à nos résidents de s’évader sans quitter l’établissement », s’enthousiasme ­Valérie ­Bardot, directrice de l’Ehpad Le jardin des sources, situé à ­Désertines. Le 29 avril, le conseil départemental de l’Allier a choisi son établissement pour lancer son initiative « culture en Ehpad ».

Cette programmation culturelle, disponible par le biais d’une plateforme, comprend plusieurs films, spectacles, lectures et visites de musées locaux en vidéo. « Nous avons choisi une programmation éclectique, ancrée dans le territoire », explique Anne-Cécile Benoît-Gola, vice-présidente chargée des personnes âgées. « Un effort a été fait sur la forme : par exemple, pour la visite guidée du musée ­Anne-de-­Beaujeu, qui porte sur l’Egypte et le Moyen Age, la vidéo donne vraiment l’impression d’une visite en temps réel, avec les ­commentaires du guide. »

Vidéos de visites guidées

L’enveloppe dédiée à ce projet, qui s’élève à 32 000 euros, a été accordée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, réunissant plusieurs partenaires institutionnels aux côtés du département (agence régionale de santé, caisses de retraite…). « Ce budget a notamment servi à l’élaboration et à la construction de la plateforme, cette dernière devant être gratuite et accessible aux personnels des établissements. Cela nous a aussi permis de réaliser les vidéos des visites guidées », continue la vice-présidente.

Concernant l’équipement nécessaire, le département avait équipé 38 établissements en matériels informatiques en 2020, lors des périodes de confinement. « L’objectif premier était de permettre aux résidents de garder un lien avec leurs proches alors que les établissements étaient fermés au public. Deux ans plus tard, il nous a paru naturel de les réutiliser dans une optique différente. »

Support pour des activités

Au jardin des sources, deux projections ont été organisées entre avril et juin. « L’animatrice les a inscrites dans le planning et elles étaient ouvertes à tous. Concernant l’installation, nous avons dégagé un mur blanc pour projeter les vidéos et utilisé des enceintes connectées, afin que la visualisation et le son soient optimaux », raconte ­Valérie ­Bardot.

Disposer d’une vidéo permet aussi de s’adapter au rythme des résidents : revenir en arrière ou mettre sur pause pour répondre à une question. Selon Anne-Cécile Benoît-Gola, « il s’agit d’un accès à la culture sans les contraintes de déplacements ou de fatigue qu’impliquent des sorties culturelles. La beauté et le plaisir sont aussi des droits en Ehpad ! ».

Ces diffusions peuvent également être reprises comme support pour des activités avec les résidents. Au sein de la maison de retraite, « les résidents nous ont demandé davantage de séances. Mais la plateforme ne comporte qu’une douzaine de vidéos et si nous suivons ce rythme, on ne tiendra que trois mois », rigole la directrice. Alors que le département prévoit d’étoffer l’offre, Valérie­ ­Bardot espère que, « peut-être, un jour, on pourra voir le Louvre depuis notre Ehpad ! ».

Contact : Anne-Cécile Benoît-Gola, contact@allier.fr, 04.70.34.40.03.