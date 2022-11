[décryptage] Urbanisme

Droit de préemption : quelle est la responsabilité de la commune ?

Publié le 09/11/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Maimento / AdobeStock

L’exercice de son droit de préemption par la commune génère nécessairement un dommage pour le vendeur du bien et l’acquéreur évincé. Dans cette analyse, Olivier Le Bot, professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille, revient sur les différents cas dans lesquels la responsabilité de la commune peut être engagée et sur le droit à réparation du préjudice du vendeur du bien et de l’acquéreur évincé.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Code de l'urbanisme

Urbanisme - aménagement

Olivier Le Bot Professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille