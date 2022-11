L’association des cadres de la police municipale renaît de ses cendres

Associations

Publié le 09/11/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

En sommeil depuis plusieurs années, l’association, qui a vocation à réunir les chefs de service et les directeurs de police municipale, doit renouveler son bureau le 28 novembre prochain à Dinard (Côtes d’Armor).

Ce sera sans doute l’un des moments forts du salon des polices municipales du Grand Ouest, organisé le 28 novembre prochain à Dinard (Côtes d’Armor). Après plusieurs années de silence dû notamment à la réorientation professionnelle de plusieurs de ses membres fondateurs, l’Association nationale des cadres de la police municipale (ANCPM) s’apprête à reprendre du service. Son bureau sera renouvelé à Dinard et un nouveau président sera élu.

« Il serait fort dommage que cette association disparaisse quand on sait le rôle qu’elle a joué auprès des instances parlementaires et les ministères dans les évolutions statutaires et réglementaires du métier », justifie Patrice Debois, chef de service à Ploërmel (Morbihan), et candidat à la présidence de l’association. Surtout, poursuit-il, « il est ...