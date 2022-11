Mois de l’innovation publique : la coconstruction pour atteindre le dernier kilomètre

Innovation publique

Publié le 08/11/2022

Le coup d'envoi du mois de l'innovation publique a officiellement été donné mardi 8 novembre dans les locaux de la Direction interministérielle de la transformation publique, à l'occasion d'une journée qui a réuni l’ensemble des laboratoires d’innovation publique.

« Nous sommes toujours plus dans la coconstruction, sur le terrain, avec des outils qui ne sont plus uniquement ceux de la norme et du budget (…) mais en donnant des objectifs et en laissant le terrain trouver les bonnes solutions, et avec une de nos priorités en tête, la question du dernier kilomètre des politiques publiques », a déclaré Thierry Lambert, délégué interministériel à la transformation publique, à l’occasion du mois de l’innovation publique, lors d’un point presse dans les locaux de la Direction interministérielle de la transformation publique (Ditp) à Paris, mardi 8 novembre.

Pour cette 9ème édition, le mois de l’innovation publique qui se déroule tout le mois de novembre, recense sur le site dédié près de 350 événements, à l’initiative des administrations centrales, des collectivités, des opérateurs, des labs, des associations, etc… La Ditp vient également de rendre public un Atlas des labs, qui en compte pour le moment 75 mais qui a vocation à être réactualisé en permanence, par exemple avec l’arrivée prochaine d’un nouveau lab en Guadeloupe, un autre en cours de constitution à La Réunion…

Lors de ce point presse, Thierry Lambert s’est félicité que le Conseil d’Etat ait choisi pour son rapport annuel de cette année le thème du dernier kilomètre, et a repris la formule de l’ancien Premier ministre Jean Castex, « l’intendance de l’Etat ne suit plus », pour affirmer la nécessité de « réinventer le logiciel de l’action publique ». Passage en revue de projets portés par des Laboratoires d’innovation territoriale qui ont été évoqués à cette occasion.

