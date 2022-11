Dette locale : jusqu’ici, tout va bien…

Finances locales

Publié le 08/11/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La hausse des frais financiers, qui ne représentent qu’une part secondaire des dépenses de fonctionnement, participe au sentiment d’une forte instabilité budgétaire. A moyen terme, une partie de la dette pourrait fluctuer au gré des taux variables.

Après six années de baisse et une légère remontée en 2021, les taux des prêts de longue durée ont bondi en quelques mois. « Même si cette remontée est fulgurante, ­l’emprunteur doit se réhabituer à des taux élevés qui vont augmenter les frais financiers en se rappelant que les emprunts récents ne leur ont rien coûté ! » relativise Antoine Le ­Niniven, consultant senior manager au sein de Finance active.

Loin des anticipations estimées en début d’année, l’inflation, en septembre, s’élevait à 5,6 % sur un an. Cet été, la Banque centrale européenne (BCE) augmentait à deux reprises ses taux directeurs (taux de refinancement des banques) de 125 points de base pour réduire la consommation et abaisser la pression sur les prix. « Les hausses ont été plus élevées que les projections attendues par les marchés, accroissant l’incertitude et les difficultés à évaluer les frais financiers des emprunts », reconnaît le consultant. Le 27 octobre, une nouvelle hausse de 75 points de base a été actée.

Un matelas particulièrement utile

Il est difficile de passer, en quelques mois, d’une période favorable pour emprunter à une nouvelle étape, très tendue – les années atypiques se suivent et s’entrechoquent. L’année 2021 fut très positive pour les finances locales. Selon l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, l’épargne brute a augmenté de 19,9 % contre un repli de 11,5 % en 2020 (voir ci-contre). L’épargne nette s’est aussi redressée (+ 37,5 % après - 20,1 % en 2020). Ce matelas sera particulièrement utile pour rebondir en 2022, qui annonce une explosion des dépenses de fonctionnement liée à la hausse des factures de l’énergie, des matériaux et du point d’indice.

Selon La Banque postale, les dépenses de fonctionnement (213,5 milliards d’euros) enregistreraient, en 2022, leur plus fort taux d’évolution depuis près de quinze ans. Et l’épargne brute se contracterait de 4,4 %. Pour autant, la dette, espèrent les experts, ne devrait pas être chamboulée cette année. Et Luc Alain Vervisch, directeur des études de La Banque postale, de préciser : « La hausse des taux d’intérêt amorcée en 2022 produirait peu d’effets sur cet exercice et les emprunts contractés en 2022 remplaceront une part de la dette ancienne acquise à des taux encore sensiblement supérieurs. »

Reste une offre bancaire fragmentée. « On conseille aux collectivités de travailler avec un panel plus large de financeurs. Un certain nombre de banques sont en mesure de proposer des taux fixes plus intéressants car leurs modes de financement leur permettent de mixer différents coûts de la ressource. Il faut aussi s’appuyer sur la durée de la proposition bancaire : il y a celles qui se financent sur les marchés au jour le jour et proposent des taux indicatifs, et celles qui modifient leurs taux tous les quinze jours ou proposent des taux mensuels », ajoute Antoine Le Niniven.

A la précarité liée à une situation économique problématique s’ajoute une inquiétude. Depuis le printemps, à chaque fin de trimestre, le taux d’usure, qui limite les augmentations des taux bancaires pour protéger les emprunteurs, freine la distribution de taux fixes. La Société générale est sortie du marché des taux fixes au printemps, suivie par l’Agence France locale (AFL) et La Banque postale, en octobre. Il reste l’offre de la Banque européenne ­d’investissement (BEI) qui propose, grâce à la qualité de signature de la banque européenne, des taux fixes qui passent sous les radars du taux d’usure et trouvent de nombreux partisans auprès des collectivités.

« Sur le besoin d’emprunt de 280 millions d’euros en 2022, 230 millions ont été déjà couverts, notamment via des enveloppes de financement bonifiées, signées auprès de la BEI, et nous poursuivons nos ­travaux pour identifier les projets pouvant faire ­l’objet de ce financement bonifié », confirme Cindy Gass, responsable du pôle « ressources et prospective financière » de la collectivité européenne d’Alsace.

La Banque des territoires, quant à elle, se félicite de pouvoir encore jouer son rôle contracyclique. « Les collectivités montrent un plus grand intérêt pour les prêts sur livret A. L’index étant réglementé, il est plus stable que les autres à taux variable. Et l’offre propose de très longues durées. Mais, avec le taux d’usure qui bloque, ce trimestre, le taux variable à 3,17 % et un livret A à 2 %, la marge ne doit donc pas dépasser 1,17 % », rappelle Bruno Coquemont, adjoint au directeur du développement à la direction des prêts.

Témoignage « Aujourd’hui, c’est le nombre d’offres bancaires qui fait la différence » Pierre-Matthieu Terrien, directeur des finances mutualisé de Valence, Romans et Valence Romans agglo « Nos appels d’offres ont été lancés au printemps, alors que les perspectives n’étaient pas encore à la panique. La rentrée de septembre a été terrible. Au vu des résultats obtenus, les trois collectivités ont adopté des stratégies différentes : Romans a choisi d’emprunter pour ses besoins sur deux ans. Valence a contracté un peu d’emprunts mais, n’ayant pas de gros besoins, a choisi d’attendre pour en prendre plus, et l’agglo n’a rien engagé. Nous avons eu des réponses encore acceptables avec des taux fixes à 2,68 % mais, la semaine suivante, c’était terminé. Aujourd’hui, ce n’est pas l’écart des taux proposés qui fait la différence, mais le nombre d’offres bancaires. Nous sortons d’une longue période à taux bas et n’avons pas à restructurer de vieux emprunts par des allongements de durée. Le reprofilage de la dette n’est jamais une affaire, il coûte de l’argent. »

Des opportunités de renégociation

Pour le moment, les banques demeurent donc présentes sur le marché des collectivités avec une offre en taux variable. Selon Pierre-Matthieu Terrien, directeur des finances mutualisé de Valence Romans agglo, « les élus restent attachés au taux fixe, même si, du point de vue du technicien, le taux variable permet de retravailler sur les profils d’emprunts ».

Les collectivités sont nombreuses à avoir anticipé les évolutions du marché en contractualisant des prêts avant les remontées de taux. « Ce surplus d’emprunt, forme de mise en réserve, se traduit par un montant de compte au Trésor de 59,1 milliards d’euros, en hausse de 13,3 milliards en deux ans », constatait la Cour des comptes dans son dernier rapport sur les finances locales, en juillet. Une cagnotte qui pourrait permettre de voir venir.

L’année 2022 pourrait justement être l’occasion de dégager des marges de manœuvre sur le stock de dette. Les indemnités de remboursement, cal­culées sur l’écart entre les taux des emprunts anciens à racheter et le marché actuel, sont réduites. « C’est une opportunité pour s’engager dans des opérations de désendettement sur certains taux fixes onéreux en employant des excédents de trésorerie engrangés sans intérêt. Tous les emprunts sont remis à plat et examinés un par un, notamment les prêts contractualisés entre 2008 et 2016 sur l’index du livret d’épargne populaire (LEP) sur lesquels des opportunités de renégociation se dessinent », estime Olivier­ Bertrand­, consultant manager à Finance active.

Témoignage « Nous avons choisi de racheter des emprunts avec la trésorerie » Christelle Cerignat, directrice des finances du département de l’Hérault « Nous avons la chance d’avoir une dette dont 80 % est à taux fixe. Reste 20 % d’emprunts essentiellement indexés sur le livret A, mais aussi en Euribor. Les augmentations des taux devraient nous coûter près de 160 000 euros en 2022 et 620 000 en 2023. Ce qui, au total, représente près de 7 % des intérêts de la dette, qui est de 10 millions d’euros. Nous avons donc choisi, en 2022, de racheter, avec la trésorerie, un paquet d’emprunts à hauteur de 40 millions indexés sur le livret A et le LEP, et, dès 2022, nous comptabilisons 100 000 euros de gains. Pour les nouveaux emprunts, nous avons anticipé les hausses en 2021 en en prenant plusieurs que nous pourrons tirer en 2022 ou en 2023. Nous négocions un emprunt à taux fixe avec la BEI de 150 millions. Aujourd’hui, aucune banque ne nous propose de taux fixe, nous n’en avons pas besoin pour l’instant, mais nous ne nous ­interdisons pas, en 2023, de faire appel à l’obligataire. »

Un risque de « stagflation »

On ne peut pas dire que l’optimisme soit à l’ordre du jour : selon les projections de La Banque postale, les investissements locaux n’augmenteraient en volume que de 2,2 %. Parallèlement, l’encours de dette des collectivités progresserait de 1,6 % pour atteindre 203,7 milliards d’euros. L’année 2023 risque d’être encore plus tendue. « Il y a beaucoup d’incertitudes et peu de visibilité sur l’évolution de l’économie, sur l’impact de la facture énergétique et sur les taux ­d’intérêt », résume François Rieu, directeur du pôle « institutionnels » à la Caisse d’épargne. Pour l’­Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), après une croissance de 2,2 % en 2022, la France devrait passer à 0,6 % l’année prochaine. Les observateurs économiques décrivent un risque de « stagflation » alliant stagnation de l’activité économique, faible croissance économique, progression du chômage et hausse des prix.

Devant cette accumulation de secousses aux conséquences inconnues, les élus locaux sont ébranlés, même si les ratios financiers de leur dette leur laissent des amplitudes. Que va-t-il se passer en 2023 ? Les ­collectivités territoriales pourraient préférer réduire l’appel à l’emprunt, utiliser leurs réserves ou décaler leurs ­investissements en attendant une offre ­bancaire favorable. Mais c’est un sujet qui divise. « Du fait des engagements locaux dans les investissements écologiques, nous nous attendons à une légère hausse de l’­appel aux emprunts », soutient prudemment Luc Alain ­Vervisch. Au contraire, pour François Rieu, le recul des demandes de prêts est déjà une réalité : « Nous commençons à constater une baisse en 2022 et estimons que la demande de prêts va continuer à diminuer en 2023, les collectivités choisissant soit d’utiliser leur trésorerie, soit de décaler leurs investissements­. »

Les petites collectivités défendent leurs investissements Selon le calendrier municipal, les augmentations des taux arrivent au pire moment. « En 2020 et 2021, les communes ont réalisé les études. Aujourd’hui, elles arrivent à mi-mandat et doivent investir. Alors que les dépenses de fonctionnement explosent, les maires s’interrogent sur leurs investissements : faut-il les décaler, voire les abandonner ? » détaille Daniel Cornalba, maire (SE) de l’Etang-la-Ville (4 460 hab., Yvelines) et membre du bureau de l’­Association des petites villes de France. Étalement des financements Renoncer à ses investissements, sûrement pas ! C’est du moins la position de ­Quimper (63 300 hab., Finistère) qui porte un programme ambitieux d’investissement de 25 millions d’euros. « Avec une capacité de désendettement favorable, nous avons une vision à long terme », assure Jacques Le Roux, adjoint chargé des finances. Reste des projections qui interrogent : l’effet inflation devrait faire augmenter de 14 % les dépenses de fonctionnement. « Avec des taux d’emprunt en hausse, nous envisageons un étalement des financements », poursuit-il. Selon Pierre-Olivier Hofer, directeur associé du cabinet de consultants en finances locales Exfilo, « il sera difficile, politiquement, de remettre en cause le projet d’un mandat. Les collectivités choisiront d’allonger leurs emprunts pour garder le même niveau d’annuités, mais à terme, le coût de leur dette aura augmenté ». Jusqu’à l’annonce du nouveau taux d’usure, en janvier, l’offre bancaire à taux fixe, très prisée par les petites collectivités, est rare. Pour François Rieu, directeur du pôle « institutionnels » à la Caisse d’épargne, « un certain nombre [d’entre elles] n’ont pas le réflexe de demander des prêts à taux fixe de la Banque européenne d’investissement, croyant qu’ils sont réservés à des ­projets importants ». Des banques refusent de leur distribuer du variable, considérant que l’expertise financière leur fait défaut. « Prendre de l’­Euribor revient, pour les collectivités, à contracter un emprunt toxique la dette échappant à leur volonté de stabiliser leur budget », ­analyse Alexis Maréchal, directeur de mission au cabinet de conseil Orféor.

Quel succès ! En Haute-Vienne, Glanges (510 hab.) a lancé en janvier un appel à financement participatif pour la transformation d’une ancienne poste en maison de santé. En avril, la commune a obtenu auprès de 112 prêteurs, sous la forme d’un prêt participatif d’une durée de sept ans à taux fixe (1,20 %), une enveloppe de 65 000 euros pour compléter son plan de financement de 360 000 euros. Elle a reçu le Trophée de l’innovation de l’Afigese, l’asso­ciation des financiers territoriaux.