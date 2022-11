Une feuille de route interministérielle pour lier insertion et sport

Emploi

Publié le 08/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une santé social, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, France

Lors d’un déplacement commun à Drancy, lundi 7 novembre, trois membres du gouvernement ont présenté la feuille de route qu’ils partagent pour développer l’insertion dans et par le sport. Un plan d’action qui couvre l’ensemble des champs, depuis la reconnaissance des compétences des bénévoles jusqu’à la reconversion des athlètes de haut-niveau, en passant par l’action sociale des clubs. Un document assorti d’objectifs quantitatifs à atteindre d’ici 2024.

Le sport serait-il en passe d’être champion de l’action interministérielle ? C’est en tout cas ce que laisse penser la signature par trois ministres, le 7 novembre à Drancy, d’une « feuille de route commune pour le développement de l’emploi et de l’insertion par et dans le sport » : Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, Amélie Oudéa-Castéra celle des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et Carole Grandjean, déléguée à l’enseignement et de la formation professionnels s’engagent par-là sur un plan 2022-2024 en cinq axes, qui doit renforcer – mais aussi élargir – ce qui a déjà été fait.

L’objectif est de franchir en 2024 le cap de 100 000 bénéficiaires annuels d’actions d’insertion par le sport, soit 5 fois plus qu’aujourd’hui.

Une gouvernance partagée

Particularité de cette feuille de route : sa gouvernance. Aux côtés du comité stratégique composé de représentants de la DGEFP, de la Direction des sports et de l’ANS, un comité de suivi associe les parties prenantes tel que le réseau des acteurs de l’insertion par le sport. Une instruction aux services déconcentrés et un vade-mecum de chacun des ministères assureront par ailleurs la déclinaison territoriale des actions. Enfin, un « Grenelle des emplois et des métiers du sport » sera organisé au premier semestre 2023 afin de suivre l’avancée des travaux.

Premier axe de cette feuille de route : améliorer la lisibilité de l’offre de formation et de certification dans le champ du sport. Pour faciliter l’accès aux métiers du secteur, les données sur les quelque 900 certifications existantes et les entrées en formation vont être consolidées, des travaux d’ingénierie des blocs de compétences conduits et, en décembre, une mission flash des inspections générales sera lancée sur l’articulation entre les certifications relevant des différents organismes certificateurs. Enfin, des actions d’appui à la professionnalisation et de promotion des métiers vont faire l’objet d’une convention entre les ministères d’une part, et l’Afdas et autres Opérateurs de compétence (Opco) concernés d’autre part.

Deuxième axe : simplifier l’accès aux dispositifs d’emploi et sécuriser les trajectoires professionnelles. Le constat est ici qu’il faut faciliter la compréhension et la visibilité des nombreux dispositifs d’accompagnement à la qualification (Sesame, contrats engagement jeunes, emplois aidés de l’ANS, contrats d’apprentissage, Pro-A3 , POE4 ). Une réflexion va donc être lancée dès fin 2022 et en 2023 pour les optimiser et mieux les articuler, puis des outils de communication seront conçus pour les promouvoir.

« Au moins un Geiq Sport par région »

Une autre communication portera sur le soutien apporté par l’Etat aux Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) dans le sport, des structures qui permettent de former des personnes et de mutualiser les emplois. Un soutien qui va prendre la forme d’un financement de postes de conseiller en insertion professionnelle et de chargés de développement. Objectif : atteindre en 2024 « au moins un Geiq Sport par région ». En février, une étude sur le sujet, demandée par le gouvernement à Profession sport et loisirs, avait pointé « de réelles perspectives ».

Autre moyen, encore : la simplification de l’accès à l’apprentissage, pour ouvrir cette voie aux bénévoles des structures associatives ou encore pour faciliter ce type de recrutements lors de grands événements sportifs. Ainsi, une adaptation des régimes juridiques des contrats d’apprentissage et de professionnalisation devrait être expérimentée lors de grandes manifestations, dès 2023.

Mises en réseau

Troisième axe : renforcer le rôle social du sport. Pour permettre une émulation et des échanges de bonnes pratiques, un « réseau des clubs qui s’engagent » dans des actions auprès des publics de quartiers prioritaires ou encore pour la pratique sportive des femmes ou des personnes handicapées, va être constitué. Une équipe projet est d’ores et déjà en cours de constitution. Objectifs : 100 clubs en 2022, 1000 en 2023, 10 000 en 2024.

Les ministères veulent permettre une autre mise en réseau, celle des acteurs de l’insertion par le sport, dont un « panorama » réalisé par la branche, en mars, avait révélé le foisonnement.

En 2023, des méthodes et outils de mesure de leur impact social seront aussi diffusés. Enfin, Olivier Dussopt, Amélie Oudéa-Castéra et Carole Grandjean ont participé, le 7 novembre à Drancy, à une opération « Du stade vers l’emploi », pour annoncer également le développement de ces job dating « sportifs » organisés par Pôle emploi, des entreprises d’intérim et des acteurs locaux. Les objectifs sont de passer de 200 opérations en 2022, à 300 en 2023 et 500 en 2024.

Reconnaissance de compétences

L’axe 4 de cette feuille de route vise, quant à lui, à « reconnaître les compétences » des bénévoles comme des actifs du secteur. Un volet sport va ainsi être prévu dans le service public de la Validation des acquis de l’expérience (VAE) que le gouvernement veut mettre en place. Le GIP chargé de ce dernier doit ainsi intégrer les certifications et référentiels de compétences du sport à la plateforme en cours de conception.

Des travaux sont aussi conduits pour développer la valorisation des expériences sportive par l’outil de la startup d’Etat Diagoriente, à partir d’expérimentation tel que le programme « Toutes et tous volontaires » du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.

Enfin, l’axe 5, qui porte sur la reconversion des sportifs de haut-niveau, vise lui aussi la reconnaissance des compétences, mais aussi la promotion des dispositifs de soutien auprès des entreprises (objectif : 1000 athlètes en contrat d’insertion professionnelle à la fin du quinquennat), l’évaluation de l’accompagnement spécifique expérimenté par l’Afdas en vue de sa pérennisation en 2024 ou encore l’étude d’un élargissement à ce public du « Projet transition professionnelle », un outil d’aide aux reconversions.