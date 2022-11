Des territoires mieux informés et plus agiles grâce à la donnée

La Poste Solutions Business accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques en leur mettant à disposition des solutions de compréhension et de pilotage de leur territoire basés sur la donnée territoriale.

Pour ce faire, elle s’appuie notamment sur son maillage territorial sans égal et les compétences de sa filiale Geoptis.

Mieux comprendre le territoire pour adapter l’action publique aux besoins

Chaque territoire est unique, en perpétuelle mutation. En maîtriser les données est un gage d’efficacité pour l’action publique.

Face aux grandes transitions (territoriale, numérique, écologique, démographique et sanitaire…), les collectivités ont besoin d’améliorer leur connaissance de leur territoire pour pouvoir anticiper, organiser ou même modéliser leurs actions. « La donnée territoriale n’est plus un simple outil qui permet la mesure de l’efficacité des politiques publiques. Elle éclaire et nourrit les décisions des collectivités territoriales explique Jean-Baptiste Drechsler, directeur général délégué de Geoptis.

Collecte, analyse, restitution, Geoptis, filiale du Groupe La Poste offre aux collectivités une prestation de bout-en-bout en matière de données territoriales. « La nouvelle plateforme de data visualisation cartographique Geointelligence des territoires permet de projeter des données collectées, de les contextualiser en les croisant avec 100 jeux de données en open data et les données des collectivités, et de les traduire sous forme de cartes. Ces dernières permettent de visualiser le territoire, d’en comprendre les évolutions et d’adapter l’action publique en fonction des besoins, ajoute Jean-Baptiste Drechsler.

Véritable outil de pilotage, cette plateforme permet à la collectivité de partager l’information en interne ou avec des tiers, d’identifier des leviers d’action et de transformer les données territoriales en résultats opérationnels.

Un maillage territorial unique pour analyser et recommander

Pour collecter la donnée, Geoptis s’appuie sur sa maison-mère La Poste. Forte de son maillage sans équivalent sur le territoire, avec plus de 65 000 facteurs qui sillonnent 6 jours sur 7 le territoire, La Poste est capable de fournir une « photographie » précise des territoires. « Le métier de La Poste est la proximité et Geoptis partage le même ADN que sa maison mère. Nous collectons la donnée au cœur du territoire grâce à un acteur qui lui-même vit le territoire : le facteur » précise Jean Baptiste Drechsler. Geoptis et La Poste, partenaire historique des collectivités, les accompagnent en leur mettant à disposition des outils qui contribuent à l’efficacité des politiques publiques.

Plusieurs exemples de prestations réalisées grâce au réseau de facteurs de La Poste :

– la cartographie de la couverture des réseaux mobiles via la réalisation de tests d’accessibilité directement sur le terrain. Un véritable atout alors même que les zones blanches sont amenées à disparaître en France.

– la surveillance de la qualité de l’air sur un territoire grâce à l’équipement des véhicules des facteurs de micro-capteurs Atmo-Track. Un enjeu sanitaire prioritaire, notamment pour les villes de plus de 100 000 habitants.

-un audit de la voirie qui s’appuie sur les méthodes du Laboratoire central des Ponts et Chaussées. À l’issue de cet audit, des équipes formées analysent le relevé des dégradations pour ensuite les restituer en ligne sur un portail dédié. La récupération de ces données s’accompagne d’une recommandation sur les travaux à réaliser, adaptée au budget de la collectivité concernée. Grâce à l’analyse de ces données, la collectivité a toutes les cartes en main pour prendre les meilleures décisions.

La solution Geointelligence des territoires Cette plateforme de data visualisation intuitive intègre et croise les données collectées sur le terrain, les données de la collectivité et 100 jeux de données externes puis les traduit sous forme de cartes pour une compréhension simple du territoire. Véritable outil de pilotage des politiques publiques elle inclut différentes fonctionnalités : une bibliothèque d’outils centrés sur les enjeux décisionnels et de pilotage,

le portrait-robot et la vision à 360° du territoire,

des tableaux de bord et un benchmark entre territoires,

la production de cartes « en un clic », avec possibilité de partage et de publication à destination des élus, des services, des citoyens et des acteurs économiques.

L’accès à la plateforme fonctionne sur abonnement annuel : geointelligence.laposte.fr.

