Classes flexibles : quand les collectivités accompagnent une nouvelle façon d’enseigner

Afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et l'autonomie des élèves, certaines collectivités investissent dans les classes flexibles. L'aménagement de la salle et la pluralité des mobiliers s'accordent aux besoins de l'enfant.

« Il n’y a plus de classes statiques. L’apprentissage s’adapte à l’enfant, à son rythme, en fonction des postures qui sont les siennes » note Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, 40 251 habitants). Le concept de classe flexible est né en Amérique du Nord, puis s’est développé dans les pays scandinaves. Il commence à percer en France.

À l’opposé des classes traditionnelles, grâce à un espace, un mobilier et une pédagogie nouvelle, l’enfant est acteur de sa journée, dans un cadre d’apprentissage défini par l’enseignant. Les élèves peuvent travailler par petits groupes, seul, en bougeant. Si besoin, ils ont l’espace pour se mettre au calme.

La collectivité joue un rôle important pour accompagner cette pédagogie. Elle collabore avec l’Éducation nationale, finance du matériel déplaçable (tables, chaises, ballons, tapis, etc.), des aménagements de salle pour favoriser l’autonomie des élèves et les apprentissages.

Partenariat indispensable avec l’Éducation nationale

« Ce qui est essentiel, c’est d’avoir des enseignants volontaires », développe Damien Metzlé, adjoint au maire, chargé de l’éducation à Vélizy-Villacoublay (Yvelines, 23 092 habitants). La ville a profité de la construction d’une nouvelle école élémentaire pour travailler sur les classes flexibles. « L’inspectrice de circonscription nous a accompagnés. Elle nous a mis sur cette piste. L’idée était de sortir d’un cadre traditionnel sur la façon de faire cours » complète l’élu.

Les professeurs ont été recrutés dans le cadre de cette nouvelle école qui a ouvert en septembre 2022. Le concept de classe flexible est déployé dans les quatre salles de classe et les espaces annexes. Pour Damien Metzlé, « au-delà de l’aménagement des classes et du mobilier, les enseignants travaillent autrement ». Ils ont un plan de travail, une feuille d’apprentissage. Ils se positionnent comme accompagnant dans la réalisation des apprentissages. La réussite tient en une coopération étroite entre la collectivité compétente et l’Éducation nationale.

Depuis 2019, la ville de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, 95 510 habitants) a financé 20 classes flexibles dans cinq écoles. Un groupe de travail composé des services de l’Éducation nationale et de la ville va être mis en place pour examiner collégialement les futures nouvelles demandes. « Il faut que le projet s’inscrive dans la durée avec comme objectif de mieux valoriser le soutien de la ville », détaille Stéphane Biechy, directeur des services socio-éducatifs. Il justifie : « Les enseignants peuvent changer d’école. Il faut éviter que les matériels et les mobiliers adaptés ne soient pas utilisés. »

Des espaces réaménagés et du mobilier adapté

Assises hautes ou basses, tabourets oscillants, plusieurs espaces de travail : la classe est pensée pour passer d’un atelier à l’autre, d’une position à l’autre. Des casques anti-bruits amènent les enfants à s’isoler, pour se concentrer. Ils peuvent se mettre dans un cocon, redescendre avant de rejoindre le groupe.

Vélizy-Villacoublay a investi 15 000 € par classe pour le mobilier et le matériel informatique alors qu’un coût traditionnel est estimé entre 8 000 et 10 000 € par salle. La dépense est entièrement prise en charge par la ville.

Du côté de Vitry-sur-Seine, une enveloppe de 30 000 € sera proposée au budget prévisionnel 2023. « C’est 3 000 € en plus pour l’achat du mobilier par rapport à une salle de classe en autobus », analyse Stéphane Biechy.

À Boulogne-sur-Mer, en deux ans, la ville a équipé dix classes flexibles. Les enfants sont assis sur des ballons de relaxation, des chaises roulantes, des hamacs, des vélos de bureau, etc. En ce qui concerne les dotations en mobilier des écoles, la priorité est mise sur les classes flexibles.

L’enfant, acteur de ses apprentissages

Pour Frédéric Cuvillier, « c’est un mode d’enseigner innovant. C’est une forme de révolution de l’espace éducatif où les enfants évoluent par petits groupes, dans différents lieux, selon leurs besoins et le temps scolaire ». Il poursuit : « Tous les élèves ne sont pas dans les mêmes conditions. L’école doit pouvoir s’adapter. Le concept permet d’aménager l’enseignement au rythme de concentration de l’enfant. »

La réalisation des apprentissages va fonctionner autrement. « C’est une pédagogie collaborative différenciée des apprentissages », indique le directeur des services socio-éducatifs de Vitry-sur-Seine. Elle diffère d’un enseignement classique. L’élève gagne en autonomie, seul ou en groupe. Pour Damien Metzlé, « c’est un système qui favorise aussi la coopération ». L’enfant entre dans une démarche dynamique, il peut bouger. Ce concept s’adapte à tous les élèves, y compris ceux ayant un besoin particulier qui justifie de faire du sur-mesure.

Une appréhension des parents qui s’estompe

Certains parents peuvent être amenés à penser que les élèves vont œuvrer dans un cadre très libre. « Ce n’est pas le cas car nous sommes dans un environnement qui donne davantage de souplesse », souligne Damien Metzlé. Propos identiques du côté de Boulogne-sur-Mer : « Certains parents craignaient pour la qualité de l’enseignement. Depuis, c’est devenu un exemple, une référence », se plaît à expliquer le maire.