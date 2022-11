Bras de fer entre les promeneurs et les chasseurs

Environnement

Publié le 07/11/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Après un rapport du Sénat, la secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie Bérangère Couillard lance une concertation. En jeu : une demi-journée sans chasse.

Une balle de chasse qui traverse une maison, une école, une vitre de train, etc. Au cours de la saison de chasse 2019-2020, 31 tirs en direction de véhicules, 47 vers des habitations et 29 sur des animaux domestiques ont été recensés. Ces chiffres répertoriés comme « incidents de chasse sans dommages ­corporels » sont en constante augmentation depuis dix ans.

Entre le 1er septembre et le 25 octobre, le collectif Un jour un chasseur a recensé 39 « accidents de chasse, suffisamment graves pour faire l’objet d’un article de presse, dont 82 % le week-end (23 le dimanche et 9 le samedi) ». L’Office français de la biodiversité en a compté 80 sur la saison de chasse 2020-2021, dont sept mortels, et 90 sur 2021-2022, huit d’entre eux mortels. Cela ne vise pas les seuls promeneurs. Comme ­Morgan ...

