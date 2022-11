« L’été 2022 est un avant goût de ce qui nous attend »

Climat

Publié le 07/11/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

Alors que s'est ouverte la 27e conférence de l’ONU sur le climat (COP) à Charm el-Cheikh en Egypte, Davide Faranda, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement du CNRS revient pour "La Gazette" sur les événements extrêmes qui ont marqué les esprits cet été. Et qui ne vont faire que s'aggraver.

Comment expliquer cet épisode exceptionnel de chaleur, d’orages et de sécheresse qu’a connu la France au mois d’octobre ?

Il est dû à la présence d’une goutte froide persistante située entre le Portugal et la France. Il s’agit d’une zone de basses pressions qui fait tourner l’air dans le sens inverse des aiguilles d’une montre autour de son centre et fait remonter de l’air chaud venu d’Afrique, par un effet de tapis roulant, jusqu’à l’Hexagone. A l’interface de cet air chaud et de l’air plus frais venu de l’océan apparaissent des orages violents, susceptibles de générer des tornades comme celle qui a touché le Pas-de-Calais et la Somme, le 23 octobre. La position de cette goutte froide a déterminé l’alternance entre vagues de chaleur et conditions orageuses, cet été.