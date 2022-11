La transition écologique commence par la formation interne

« Les agents des lycées sont encadrés pour adopter des pratiques plus sobres »

Christophe Loussouarn, encadrant et agent de maintenance du patrimoine au lycée des métiers et de l’écoconstruction de Pleyben (Finistère)

« Nous avons une chaudière à pellets depuis trois ans, en plus des trois autres à gaz. Nous la supervisons à distance, le suivi est beaucoup plus précis. Cela permet d’avoir des réglages fins, de mettre des consignes et des horloges différenciées, selon les usages dans telle ou telle partie du bâtiment. Tous les lycées bretons en seront bientôt équipés. Nous avons été formés par le technicien-conseil de la région dans le Finistère.

Ces techniciens-conseils interviennent pour former les personnels des lycées à l’adoption de pratiques plus sobres. Nous avons aussi été accompagnés par l’équipe mobile d’assistance technique de Carhaix, qui assure la maintenance dans les lycées, pour analyser nos factures et réfléchir au déploiement d’équipements économes. Et le fournisseur nous a formés sur la maintenance et le fonctionnement de la chaudière. »