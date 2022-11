Troubles psychiques et cognitifs : il reste tant à faire pour l’emploi

Handicap

Publié le 15/11/2022

Si la fonction publique territoriale dépasse les obligations légales d’emploi d’agents en situation de handicap, des efforts particuliers restent à déployer concernant les handicaps psychiques et cognitifs. Souvent méconnus des employeurs, des stéréotypes leur sont attachés. Pourtant, des dispositifs d’accompagnement existent.

Chiffres-clés Le handicap psychique se définit par des troubles du compor­tement associés à une pathologie (bipolarité, dépression, trouble de l’alimentation, troubles anxieux), qui rendent difficile la mobilisation de toutes les capacités de la personne.

Le handicap cognitif consiste en des troubles de naissance ou liés à un accident de la vie, qui se traduisent par des troubles de la mémoire, de l’attention, de la concentration ou de planification et peuvent engendrer des troubles du comportement.

Avec un taux d’emploi de personnes en situation de handicap de 6,67 % en 2021, la fonction publique territoriale (FPT) dépasse le seuil d’emploi fixé à 6 %. Si des progrès notables ont été réalisés ces dernières années en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des agents atteints d’un handicap physique, les troubles psychiques ou cognitifs demeurent souvent un angle mort. Pourtant, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose de prendre en compte les quatre familles de handicap : moteur, sensoriel, cognitif et psychique.

La mutation du travail a bousculé l’intégration

Ces deux derniers handicaps restent complexes à traiter, d’autant que les employeurs méconnaissent ces troubles auxquels sont attachés de nombreux stéréotypes, maîtrisent moins les dispositifs d’accompagnement et ont peur de mal faire. « Il s’agit de handicaps invisibles, généralement difficiles à comprendre, qui impactent le comportement de la personne et peuvent aussi avoir un retentissement sur le collectif de travail », commente ­Marc ­Desjardins, directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Or les besoins sont réels. « Depuis vingt ans, la mutation du travail dans les ­collectivités et les nouvelles attentes en matière de polyvalence et de flexibilité ont bousculé l’intégration des personnes qui souffrent de pathologies psychiques ou cognitives et qui, jusque-là, exerçaient bon an mal an leurs activités », observe ­Karima ­Labssir, cheffe du bureau de l’accompagnement psychosocial au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

Exemplaire avec son taux d’emploi des personnes en situation de handicap de près de 10 % et sa politique « handicap » clairement affichée, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême (38 communes, 750 agents, 141 800 hab.) a identifié assez tôt le besoin d’accompagner le personnel atteint de ce type de troubles. « Qu’il s’agisse de la mise en place d’un tutorat ou de mesures organisationnelles spécifiques, il importe de déployer des mesures adaptées pour veiller au maintien dans l’emploi des collaborateurs », indique ­Valérie ­Mayet, responsable du service « santé et sécurité au travail » et référente « handicap » à l’interco.

Des sessions de sensibilisation et des webinaires

C’est dans le cadre des situations de maintien dans l’emploi qu’interviennent le plus souvent les collectivités. En effet, les agents se confient rarement sur leur handicap au moment du recrutement, et les difficultés apparaissent au fil du temps, parce que l’état de santé de la personne se dégrade ou en raison de bouleversements dans l’environnement de travail.

« Un changement de service, de locaux, une réorganisation… peuvent perturber des tâches bien précises, réalisées jusque-là dans un environnement connu et rodé », décrypte le docteur ­Maria ­Iliopoulos, directrice médicale adjointe d’Arihm Conseil, qui accompagne entreprises et collecti­vités dans la prise en charge des handicaps psychiques, ­cognitifs et ­mentaux. « La porte d’entrée est toujours une difficulté dans le cadre professionnel : charge de travail considérée comme plus élevée, fatigue accrue, tensions au sein de l’équipe, etc. » convient ­Yamina ­Segeon, cheffe de projet « lutte contre les discriminations et handicap » au CNFPT (2 000 agents).

L’enjeu reste cependant d’éviter les dissensions trop enkystées et d’intervenir le plus en amont possible. Afin d’anticiper les situations pouvant causer un handicap ou de permettre l’accès et le maintien dans l’emploi, le centre de gestion de Vendée (436 collectivités affiliées obligatoires, soit 13 235 agents) engage diverses actions pour se signaler aux agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi et à leurs employeurs. « Des sessions de sensibilisation aux différents handicaps – moteur, visuel, auditif, mental, psychique – sont menées deux fois par an auprès des agents et élus territoriaux. En 2022, des webinaires sur le thème de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ont aussi été assurés », indique ­Sandrine ­Flamant, conseillère « emploi et handicap » au centre de gestion de ­Vendée.

Le dispositif de l’emploi accompagné, un coaching

Pour soutenir les employeurs publics, le FIPHFP a publié, en juin, un guide dédié aux handicaps invisibles et finance plusieurs outils d’accompagnement. Parmi ceux-ci, le dispositif de l’emploi accompagné, introduit par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « El Khomri » de 2016.

« Il s’agit d’un job de coaching, dans lequel un professionnel apporte un soutien médicosocial et une aide à l’insertion professionnelle sur plusieurs années, intervenant quand des ­difficultés se présentent et demeurant en veille le reste du temps. Le dispositif est encore méconnu des collectivités », souligne ­Marc Desjardins.

La prestation d’appui spécifique est une autre mesure, déployée, comme le dispositif ­d’emploi accompagné, par des structures spécialisées dans les handicaps psychique et cognitif, et sélectionnées régionalement pour épauler les employeurs. « A travers cinq prestations, allant du prédiagnostic à l’appui expert pour déployer un projet de maintien dans l’emploi, l’objectif est d’adapter l’environnement et le poste de travail aux besoins et capacités de la personne accompagnée », décrit ­Laurence ­Bernard, directrice administrative et financière d’Arihm Conseil. Du sur-mesure qui rompt avec la logique de standardisation du travail. « Cela frotte parfois avec les enjeux internes, c’est pourquoi le portage institutionnel est essentiel », retient ­Karima ­Labssir.

« Au-delà de la prise en charge de l’agent en situation de handicap, il s’agit d’intervenir auprès du management, mais aussi des collègues directs, qui peuvent se questionner ou se sentir démunis. La médiation et la sensibilisation auprès de l’équipe, avec l’accord de la personne, sont très bénéfiques », soutient Nathalie ­Dessans, directrice de la structure Raisons de plus, qui accompagne le Grand Angoulême depuis ­plusieurs années sur ces questions.

« Il s’agit de demander à l’agent comment organiser son travail différemment » Vanessa Olivieri, psychologue consultante coordinatrice pour l’association Unirh-Thransition « Les personnes atteintes de troubles psychiques et cognitifs souffrent souvent de discriminations, et craignant de ne pas être recrutées ou de ne pas évoluer, préfèrent garder sous silence leur handicap. C’est dommageable car si elles étaient bien accompagnées dès le début, il serait possible de prendre en compte leurs besoins, et de façon non stigmatisante. Or, en général, c’est parce que le manager constate un manquement professionnel, des absences ou retards répétitifs ou des tensions au sein de l’équipe que les troubles sont donnés à voir. Ce type de handicap est donc une question à aborder face à un agent en difficulté. Ensuite, il s’agit de lui demander comment organiser son travail différemment, les personnes connaissant ­souvent bien leur pathologie. Il est possible de faire appel à des structures comme la nôtre pour identifier les besoins. Nous avons une phase de diagnostics auprès de la personne, de son poste de travail et de ­l’organisation pour identifier ses richesses. Il est ensuite important d’expliquer à l’équipe les aménagements de travail dans un souci d’équité. »

Un panel de dispositifs afin de reconstruire son parcours professionnel [Seine-Saint-Denis, 7 200 agents, 1,64 million d’hab.] Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis travaille à l’inclusion des personnes en situation de handicap psychique, cognitif et mental depuis plus de dix ans, en s’appuyant sur sa mission « handicap », son école des transitions et le FIPHFP. Plusieurs dispositifs ont été déployés à cet effet. Une vingtaine d’agents bénéficient chaque année de l’évaluation de leurs capacités et compétences professionnelles, afin de mieux les positionner sur leur poste de travail, ainsi que d’un programme de tutorat. « Il s’agit d’un accompagnement au long cours qui traite du retentissement sur le travail des pathologies ou des fragilités, un espace où l’agent peut déconstruire, questionner, reconstruire son parcours professionnel », note Camille Ornon, responsable de la ­mission « handicap ». Une remédiation cognitive réalisée par un prestataire extérieur est également proposée à une dizaine d’agents repérés par les psychologues du travail. « Par des exercices répétés, les agents trouvent des moyens de compenser ou de récupérer leurs capacités », explique Karima Labssir, cheffe du bureau de l’accompagnement psychosocial. La collectivité a également recours au dispositif de l’emploi accompagné du FIPHFP, le déclinant également en interne pour accompagner davantage d’agents. « Nous avons aussi des actions de formation et de sensibilisation à destination des encadrants, car ceux-ci sont souvent très démunis sur la posture à adopter », ­souligne ­Karima ­Lassbir. Contact : Karima Labssir, 01.43.93.93.93.

Les « postes doux », une ressource pour le collectif « Reprographie, courrier, saisie… ces postes aux tâches simples ont disparu du secteur privé et sont en voie de l’être dans la fonction publique. Une solution serait de préserver ces acti­vités », estime ­Vanessa ­Olivieri, psychologue consultante pour l’association Unirh-Thransition (lire ci-dessus). La Seine-Saint-Denis mène une réflexion sur le maintien de « postes doux », destinés aux agents en situation de handicap. « Il faut changer de regard sur ces postes considérés à moindre valeur ajoutée. Ils permettent à des agents de garder un emploi et peuvent être une ressource pour le collectif », défend ­Karima ­Lassbir, cheffe du bureau de l’accompagnement psychosocial. L’approche est à mener à l’échelle d’une équipe mais aussi globalement à celle de la collectivité.

