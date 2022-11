Loi sécurité : les députés veulent étendre l’amende forfaitaire

Sécurité

Publié le 07/11/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Avant la discussion en séance publique à l’Assemblée nationale prévue lundi 14 novembre, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur est passé entre les mains de la commission des lois. Les députés ont notamment étendu le spectre de l’amende forfaitaire délictuelle.

Généraliser l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) à tous les délits punis de moins de un an de prison pour plus d’efficacité dans la lutte contre les délits du quotidien (usage de stupéfiants, occupation des halls d’immeubles, vente à la sauvette…), c’était l’une de propositions du gouvernement dans le texte initial du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Mais son ambition a été freinée par le Conseil d’Etat, puis par les sénateurs, jugeant la mesure disproportionnée : elle concernerait dans ce cas près de 3 400 délits.

Le Sénat a ainsi précisé la liste des délits éligibles à l’AFD, tout comme les députés à leur tour, en commission des lois, la semaine passée. Cela concerne :

Le délit de « vente au déballage », des ventes effectuées sans autorisation ...