ASE : combien de places en établissement dans les départements?

Publié le 15/11/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une santé social, Actu Santé Social

Compte tenu d'une augmentation constante du nombre d'enfants bénéficiant de l'aide sociale à l'enfance, les départements alertent sur le manque de moyens humains et financiers. Mais combien de places ont-ils dans leurs structures ?

Toujours plus nombreux, les jeunes bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, qui ont pour la plupart entre 11 et 17 ans, dépendent des départements depuis 1983. L’enjeu de ces derniers : accueillir les enfants dans le besoin. Il faut pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Nous avons donc étudier le nombre de places recensées dans les établissements d’aide sociale à l’enfance pour chaque département métropolitain.

Le nombre de places dans les structures de l’ ASE pour 1000 jeunes de moins de 21 ans est assez disparate selon les territoires. En 2019, la moyenne nationale s’élève à cinq places pour 1000 jeunes de 0 à 20 ans. Au total : 48 départements (sur 101) se trouvent au dessus de celle-ci. Ils se situent souvent en zone rurale.

Loin devant les autres, l’Yonne compte le plus de places avec 23,3 pour 1000 jeunes en 2019. Première du classement, le département a déjà tenu cette place en 2017 et 2018 avec respectivement 18,7 et 19,1 places. Avant ces dates, l’Yonne recensait seulement 6,90 places dans ses structures adaptées, soit presque deux places de plus que la moyenne nationale de l’époque. Ensuite, arrive l’Ariège (16,10 places), l’Aude (10,60 places), l’Aude (9,90 places), le Gard (9,20 places) ou encore la Meuse (9 places).

Parmi les moins bien lotis, se distinguent la Corse-du-Sud (0,70 place), la Seine-Saint-Denis (1,40 place) la Vendée (2,10 places) et le Val-de-Marne (2,50 places). Malgré leur non-représentation sur la carte, les départements des Outre-Mer, qui comptent 19 établissements spécialisés, font également partie des territoires en difficulté à ce sujet.