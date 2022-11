Refuser l’accès à la cantine ou au périscolaire est une discrimination

Education

Il n’est apparemment pas acquis que la cantine est ouverte à tous les enfants. Or fonder son refus sur la situation personnelle de la mère, ou sur la maladie chronique de son enfant, est discriminatoire.

Le tribunal administratif de Poitiers, dans un jugement du 3 octobre (1), s’est prononcé sur la décision d’un maire que la requérante a qualifiée de discriminante, abusive, outrancière et humiliante. La requérante, mère de deux enfants, a demandé au maire que ses fils bénéficient des services péri­scolaires de restauration et de garderie qui sont organisés dans la commune.

L’un de ses enfants fait l’objet d’un projet d’accueil individualisé (PAI). S’agissant de ce dernier, le maire a refusé de faire droit à la demande de la mère, au motif qu’elle était sans activité professionnelle. Il a précisé que seul le service de restauration serait accessible à son fils si elle parvenait à trouver un emploi, et sous réserve qu’elle produise une attestation en ce sens établie par son employeur.

Un droit pour tous

Pour rappel, l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Les collectivités ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève que dans une seule hypothèse : lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.

Dans cette affaire, le maire a refusé l’accès aux services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire à ce garçon en se fondant sur l’inactivité professionnelle de sa mère, et encore, en lui posant certaines conditions de justification.

Deux motifs de refus

L’existence du projet d’accueil individualisé de l’enfant a aussi motivé la décision de refus d’inscription, car le protocole à suivre en cas d’urgence est apparemment apparu trop complexe à mettre en œuvre aux agents communaux. Le jeune enfant souffre d’épilepsie, une affection commune et la plupart du temps sans gravité.

Le juge décide qu’en refusant à cet enfant d’accéder aux services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire, car sa mère n’exerce pas d’activité professionnelle et qu’un PAI le concernant doit être appliqué, le maire a retenu deux critères de discrimination sans rapport avec ­l’objet des services publics en cause, et a porté atteinte au principe d’égal accès à ces services publics. Sa décision est ­annulée.

