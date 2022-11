Développement local

Publié le 09/11/2022 • Par Hélène Lerivrain

Les stations-service publiques ont été créées pour compenser la disparition des entreprises privées et satisfaire la demande d’un service de proximité. Il s’agit d’un service rendu aux habitants et aux professionnels qui permet à la commune d’être attractive et aux petits commerces de survivre. La gestion directe est souvent privilégiée par les communes, mais la mise en place d’une délégation de service public est possible.

Chiffres-clés 15 M€ d’aide vont bénéficier aux petites et moyennes stations-service indépendantes essentiellement situées en zone rurale et périrurale. Cette somme a été votée l’été dernier dans le cadre de la loi de finances rectificative.

Lonlay-l’Abbaye (1 100 hab., Orne) revendique la présence de nombreux services du quotidien. Il y a un médecin, un kinésithérapeute, bientôt deux bouchers, mais aussi une station-service communale. « C’est indispensable, sinon comment voulez-vous soutenir le commerce ? Si les habitants font leur plein ailleurs, ils font leurs courses ailleurs », lance le maire, ­Christian ­Derouet. A ­Riotord (1 200 hab., ­Haute-Loire), même combat. « L’une des plus grandes motivations consistait à protéger nos petits commerces », explique le maire, ­Guy ­Peyrard.

Offrir un service de proximité et rendre un territoire attractif, tels sont donc les arguments ­avancés par les collectivités qui ont opté pour la mise en place d’une ­station-service publique. « En général, les nouveaux arrivants tiennent compte des commodités présentes dans leur commune, et une station-service fait partie des offres appréciées », insiste ­Michel ­Morvant, maire de ­Plouray (1 100 hab., ­Morbihan).

Lorsque des collectivités se lancent, c’est pour pallier ­l’absence d’une station sur le territoire, voire ­souvent sa ­fermeture. Une étude doit ­toutefois permettre d’évaluer le potentiel d’un tel service en se posant les bonnes questions : « Où sont situées les plus proches ? Suis-je sur une voie de passage ? » rapporte ­Philippe ­Sudrat, maire de ­Coussac-Bonneval (1 300 hab., Haute-Vienne). « Ayen s’inscrit typiquement dans une grande zone dépourvue de station, avec une supérette à proximité qui drainait des clients hors de notre territoire », témoigne ­Philippe ­Raugel, adjoint au maire de ce village de 700 habitants en ­Corrèze. Mais, au-delà de l’endroit stratégique, la commune est-elle prête à faire l’effort ?

Plusieurs modes de gestion

Très souvent, les communes qui investissent, en moyenne, entre 150 000 et 300 000 euros – hors subventions – font le choix de la gestion directe. Il n’y a alors pas d’employé sur place, la gestion se fait à distance par un agent municipal qui suit la consommation et les usages. L’entretien est également assuré par les agents de la commune, voire les élus. Concernant les commandes de carburant, un accord-cadre, renouvelé tous les quatre ans, permet de retenir plusieurs fournisseurs consultés à chaque livraison. La commune de ­Guillaumes a, elle, opté pour une délégation de service public après la faillite d’une station privée. Sans candidat sur la fin, une Scic a été créée, dont la commune détient 20 %.

Quel que soit le mode de gestion choisi, le bilan est positif en matière de service rendu. A ­Plouray, entre 60 et 80 clients viennent se ravitailler tous les jours en carburant. A ­Sornac (750 hab., ­Corrèze), les entreprises jouent le jeu. « Et quand les prix sont un peu plus élevés, qui va faire 24 kilomètres aller-retour le premier samedi de chaque mois pour acheter son carburant à prix coûtant. Les gens tolèrent », assure ­Christian ­Derouet. En pratique, la commune prend une petite marge, de 3 et 4 centimes. « De quoi couvrir les frais fixes. L’idée n’est pas de faire des bénéfices », insiste ­Guy ­Peyrard.

Hausse des prix

Pour autant, l’unanimité n’est plus au rendez-vous dans le contexte de la hausse des prix du carburant. Il y a ceux pour qui cela ne change rien. « Quand une ristourne est proposée par l’Etat, les fournisseurs l’intègrent dans leur prix de vente, et lorsque le prix des fournisseurs ­augmente, nous le ­répercutons à notre tour », explique ­Michel ­Morvant. « Le tout est d’être à l’équilibre », confie ­Philippe ­Raugel.

Sauf que cet équilibre, la commune de Bourth (1 200 hab., ­Eure) ne l’atteint plus. « A l’instant T, nous perdons de l’argent, concède le maire, Sébastien ­Jousset. Les stations qui font de plus gros volumes peuvent stocker à des prix bas, ce qui n’est pas notre cas. Nous nous sommes ainsi réapprovisionnés juste avant la baisse des 30 centimes par l’Etat, donc à un moment où le prix était élevé, sachant que la livraison suivante n’aurait lieu que trois à quatre semaines plus tard. »

A Bourth, la fréquentation est en baisse depuis un an. « Jusqu’à présent, les clients faisaient un effort. C’est moins le cas dans un contexte inflationniste », constate le maire. Des scénarios sont à l’étude : ­apporter d’autres services, vendre la station à un privé, mutualiser les besoins avec d’autres communes ou se tourner vers la centrale d’achat publique ­Ugap pour se fournir en carburant. « Le but est de préserver le service, mais à des prix intéressants », insiste ­Sébastien ­Jousset. La mesure adoptée cet été dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pourrait constituer un coup de pouce.

Selon l’organisation professionnelle Ufip Energies et mobilité, la France comptait 11 151 stations-­service en 2021, dont 5 844 stations traditionnelles, hors grande distribution. Mais ni l’Association des maires ruraux de France, ni Bercy, ni le syndicat ­Mobilians n’ont été en mesure de donner le nombre précis de stations-service publiques en fonctionnement.