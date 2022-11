Dérives sectaires : hausse inquiétante des signalements en 2021

Veille documentaire

Publié le 04/11/2022

Dans son rapport d’activité pour l’année 2021, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires note une forte hausse des signalements de dérives sectaires, favorisées par la crise sanitaire.

Avec 4020 signalements en 2021, l’année passée marque un inquiétant record. Crise sanitaire, confinements et situations économiques et sociales difficiles sont en effet autant de terreaux fertiles pour les phénomènes sectaires. Les chiffres publiés dans le dernier rapport d’activité de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) montrent une hausse de 33 % des signalements entre 2020 et 2021, de 44 % entre 2018 et 2021 et de 86 % entre 2015 et 2021. Des données « alarmantes » selon la Miviludes qui rappelle qu’elles ne constituent que la part visible d’un phénomène plus large.

La Miviludes note par ailleurs une évolution générale du phénomène sectaire avec la multiplication de petites structures dans les domaines de la santé, du bien-être ...

