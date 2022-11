À La Roche-sur-Yon, la politique sportive nourrie par les villes jumelées

Notes

Note 01 Piloté par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en coopération avec le ministère des Sports, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’Agence nationale du Sport -ANS-, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, le Comité national olympique et sportif français -CNOSF- ainsi que le Comité paralympique et sportif français -CPSF- Retour au texte