Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 28 octobre au 4 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Eau de ville – Attendue depuis près d’un an, la proposition de révision de la directive européenne sur les eaux urbaines résiduaires a été dévoilée fin octobre. Comme le rappelle Actu Environnement, son objectif est notamment de lutter contre les pollutions des eaux de surface et de valoriser les boues. Une des principales propositions est d’impliquer les petites collectivités (1000 équivalents habitants). D’ici 2030, celles-ci devront ainsi disposer d’un système de collecte des eaux usées, tandis que les grandes villes et métropoles devront mettre en place un plan de gestion des eaux pluviales pour lutter contre les pollutions liées au ruissellement et au débordement des réseaux lors d’orages. Ces nouvelles mesures, plus exigeantes, visent notamment à lutter contre les micropolluants.

Jeux de loi – Comme le résume 20 Minutes, le texte « divise et embarrasse ». Il s’agit évidemment du projet de loi pour accélérer les énergies renouvelables, présenté cette semaine au Sénat [lire aussi notre article]. Si son but est de simplifier les procédures administratives pour faciliter le développement de projets éoliens et solaires, le groupe Les Républicains y a ajouté la possibilité d’un droit de véto des maires, y compris ceux « indirectement impactés en matière de visibilité par le projet ». La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déjà fait savoir qu’elle y était opposée. Reste à trouver une majorité pour faire adopter un texte attendu le 5 décembre à l’Assemblée nationale.

L’arbre qui cache la forêt – 54%. C’est le chiffre alarmant de la hausse du taux de mortalité des forêts enregistrée en France entre 2012 et 2020. Ce bilan de l’inventaire forestier publié par l’Institut national de l’information géographique et forestière – et repris par Sud-Ouest – s’explique notamment par la récurrence des crises sanitaires avec successions d’épisodes de sécheresse et d’attaques d’insectes xylophages. Dans le détail, les chiffres présentent de fortes disparités selon les régions et les essences. Et pourtant, les espaces forestiers ne cessent de grandir : alors qu’ils couvraient 19% du territoire national en 1908, on en est à 31% aujourd’hui (17,1 millions d’hectares) grâce à l’exode rural et au reboisement des massifs montagneux.

L’argent à la poubelle – Les coûts de gestion des déchets ne cessent d’augmenter, explique le site Déchets Infos, qui précise que le produit annuel de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères enregistre une hausse de 7,4% (soit plus de 500 millions d’euros) depuis 2018. Selon l’article, les aides du gouvernement et de l’Ademe ne parviennent pas à équilibrer la hausse de la TGAP contrairement à ce qu’a annoncé, au congrès d’Amorce, la secrétaire d’Etat à l’écologie Bérangère Couillard. Et cette dernière d’énumérer les 500 millions d’euros consacrés aux projets de recyclage dans le Plan de relance, la revalorisation du Fonds économie circulaire de l’Ademe ou encore le Fonds vert pour les collectivités destiné notamment à la collecte des biodéchets [lire aussi notre article].

Mener grand train – Confrontées à la hausse des coûts de l’énergie, de nombreuses régions envisagent d’augmenter les prix des TER. Selon l’association Régions de France, citée par BFMTV, cette hausse oscillerait entre « 10 et 30% de plus ». Auvergne-Rhône-Alpes a été la première à dégainer en votant une augmentation de 8% de ses tarifs au 1er janvier 2023. En Ile-de-France plane le spectre du pass Navigo à 100 euros. Pour affronter cette crise de l’énergie, l’option réduction de la fréquence des trains semble écartée pour le moment dans toutes les régions [lire aussi notre article].

Solaire d’autoroute – Alors que le développement de l’énergie solaire (et des renouvelables plus généralement) se heurte souvent au manque de foncier, un reportage de France Info présente les bords d’autoroutes comme une des solutions. Il s’appuie pour cela sur l’exemple des 8600 panneaux solaires installés le long de l’A6, au nord de Mâcon, sur un site abandonné d’une société d’autoroute. Un village de 700 habitants profite notamment de l’électricité qui y est produite [lire aussi notre article].

Robinets fermés – Amener les abonnés à modifier leurs comportements, investir massivement et tous les ans dans le remplacement des canalisations font partie des bonnes recettes qui ont permis à la métropole du Mans d’économiser l’eau. Selon Ouest-France, la consommation annuelle d’eau potable est passée de 16 millions de m3 au début des années 2010 à 12 millions de m3 aujourd’hui.

Et aussi…

Où en est-on des services d’autostop organisés par les collectivités locales sur les trajets domicile-travail ? [Reporterre.net] ;

La promesse d’Emmanuel Macron de planter un milliard d’arbres en 10 ans laisse certains experts dubitatifs [DNA] ;

Les bus à haut niveau de service ont permis de diminuer le trafic routier de 34% à Saint-Nazaire [Ouest-France].