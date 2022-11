Comment améliorer la ventilation dans les écoles

120 000, c’est le nombre de capteurs de CO2 installés dans les écoles en France au cours de l'année scolaire 2021-2022. C'est peu en regard des quelque 60 000 établissements. De nombreux élus ne voient pas encore l'intérêt de cet outil.

Plus de 50 % des écoles élémentaires ont au moins une salle de classe qui présente un confinement de l’air très élevé voire extrême, et 22 % des écoles maternelles. C’est le constat dressé par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, dans un article publié dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH, n° 19-20) du 11 octobre 2022, à l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air, le 14 octobre. « Le confinement de l’air intérieur a un impact sur les capacités de concentration des enfants et favorise les maux de tête » ...