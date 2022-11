Un guide pour tout savoir sur la réforme relative aux lanceurs d’alerte

Transparence de la vie publique

Publié le 04/11/2022 • Par Martin Delacoux • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

La Maison des lanceurs d’alerte vient de sortir un guide qui décortique la réforme relative aux lanceurs d'alerte. Le guide permet notamment aux futurs agents lanceurs d'alerte de se renseigner sur le régime de l’alerte et sur les façons de lancer une alerte.

C’est un petit livre d’une soixantaine de pages qui regorge d’informations délivrées avec beaucoup de pédagogie. Un petit guide qui permettra à tous les lanceurs d’alerte et ceux en devenir, ainsi qu’à leurs soutiens, de se repérer dans la jungle réglementaire. Un véritable besoin identifié par la Maison des lanceurs d’alerte, une association indépendante spécialisée dans la protection des lanceurs d’alerte, suite au vote de la loi Waserman du 21 mars 2022 qui améliore la protection des lanceurs d’alerte et son décret d’application publié au Journal officiel le 4 octobre dernier.

L’association est partie d’un constat : malgré les affaires qui ont impliqué des lanceurs d’alerte devenus célèbres, comme Julian Assange, Edward Snowden ou, en France, Irène Frachon, qui témoigne dans le livre, « définir un lanceur d’alerte reste une gageure. Ce terme est entré dans notre quotidien mais force est de constater que son sens se disperse » écrivent les co-présidents de l’association, Nadège Buquet et Arnaud Apoteker. Le but de ce guide est donc d’épauler toute personne souhaitant lancer une alerte, ainsi que les associations ou syndicats qui accompagnent les lanceurs d’alerte. L’ouvrage s’intitule d’ailleurs « Lancer l’alerte, guide à usage du lanceur d’alerte et de ses soutiens ».

Diviser en cinq parties, le guide de la Maison des lanceurs d’alerte progresse pas à pas en fonction pour s’adapter à tous les niveaux de connaissance. La première partie rappelle ainsi les bases. A partir d’une question, « Comment savoir si je suis un lanceur d’alerte? », l’association rappelle qu’il faut être « une personne physique ; qui a lancé une alerte […], sans contrepartie financière directe ; de bonne foi » et, dans le cadre d’une alerte lancée hors du cadre professionnel, « en ayant eu personnellement connaissance des faits ».

Il est ensuite expliqué de manière très claire la marche à suivre pour bien obtenir le statut protecteur de lanceur d’alerte. Plusieurs options existent en effet : soit un signalement est effectué, de manière interne ou externe, soit la divulgation est publique, par exemple sur les réseaux sociaux. Mais le recours à la divulgation publique « est soumis à des conditions plus restrictives que le signalement interne ou externe », par exemple si la personne craint de courir un risque de représailles en effectuant un signalement externe. Il est également rappelé que les collectivités de plus de 10 000 habitants ont l’obligation de mettre en place une procédure de signalement internet qui doit être accessible et sécurisée.

Le livre publiée par la Maison des lanceurs d’alerte s’adresse spécifiquement aux agents publics en détaillant les possibilités et les obligations qui leurs sont propres. Un agent public peut ainsi « signaler des faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont [l’agent] aurait eu connaissance dans l’exercice de [ses] fonctions ». Il est aussi rappelé qu’un agent public à une obligation de signalement au procureur de la République des crimes et délits dont il ou elle a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Faire ce signalement directement « confère les garanties protectrices du lanceur d’alerte ».

Quant au devoir de réserve ou de discrétion professionnelle qui inquiète souvent les agents publics quand on parle de lancer l’alerte, le guide est très clair : « si je signale sans délai auprès de ma hiérarchie ou de l’autorité compétente, en respectant les conditions qualifiant un lanceur d’alerte, ces devoirs ne peuvent pas m’être opposés. ».

Le livre peut être commandé sur le site de la Maison des lanceurs d’alerte à un tarif dit « bienfaiteur » qui permet de financer l’aide juridique et psychologique apportée aux lanceurs d’alerte soutenus par l’association. Une version PDF devrait être également rapidement disponible.

