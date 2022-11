Sur le climat, les collectivités françaises « pas assez entendues », selon un rapport du Comité des régions

Stratégie européenne

Quelque 76 % des élus locaux français estiment qu’ils devraient avoir plus voix au chapitre sur les questions climatiques dans le cadre décisionnel européen, selon le rapport annuel de l’UE sur l’état des régions et des villes, publié par le Comité européen des régions le 11 octobre.

Les élus locaux veulent, pour 76% d’entre eux, peser sur les questions climatiques au niveau européen. Ce taux est bien plus élevé que la moyenne européenne des répondants (près de 2700) qui s’établit à 56 %, selon la dernière édition du rapport annuel de l’UE sur l’état des régions et des villes.

La spécificité française ne s’arrête pas là lorsqu’il s’agit de la question climatique. Ainsi, 67 % des 189 élus locaux français sondés jugent que les principaux objectifs des financements de l’UE devraient être la transition écologique de l’économie, contre 51 % pour la moyenne européenne des sondés.

De même, 52 % des répondants français sont d’avis que le soutien des fonds européens devrait aller prioritairement à l’atténuation de la crise climatique, contre 42 % au niveau européen. Seules les régions et les villes du Luxembourg, de l’Autriche ou du Danemark présentent des niveaux d’engagement et de préoccupation comparables à celles des répondants français.

En France, les collectivités pas assez entendues

Pourquoi cette quasi-spécificité française ? « En France, nos différents gouvernements n’ont pas pris la question du changement climatique à bras-le-corps, et ce sont les élus locaux qui sont en première ligne », a confié à La Gazette la socialiste Isabelle Boudineau, membre de l’exécutif régional de Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l’Europe et membre du Comité européen des régions.

« En Nouvelle Aquitaine, ça fait des années qu’on travaille sur une feuille de route, Neo Terra, pour la transition énergétique et écologique. Les élus locaux essaient simplement de contrebalancer le manque d’intervention gouvernementale, » selon elle.

À ses yeux, à l’instar de la plupart des répondants ayant participé au rapport, les collectivités territoriales ne sont pas assez entendues par le gouvernement, notamment dans l’utilisation de la Facilité pour reprise et la résilience (FRR).

« Pour l’instant dans le cadre de NextGenerationEU (l’instrument européen de relance post-pandémie, doté de 750 milliards d’euros grâce à de nouveaux financements levés sur les marchés financiers pour 2021-2024– NDLR), les régions et les villes ne sont pas du tout entendues », a-t-elle lancé.

« Les préfets ont fait un gros lobbying pour utiliser les fonds, et ont par moment siphonné des projets financés par le Fonds européen de développement régional… Et je pense que des porteurs de projet vont se retrouver le bec dans l’eau, car il n’est pas permis d’avoir deux sources de financement européen sur un même projet », a-t-elle prédit.

Selon elle, c’est d’autant plus un problème que l’État français se concentre sur les grandes entreprises, mais souffre d’une méconnaissance du tissu des PME, qui sont pourtant celles les plus en difficulté. Or ce sont les collectivités territoriales qui détiennent cette connaissance, a-t-elle rappelé.

Inadéquation avec les besoins régionaux

D’une manière générale, le rapport souligne que les régions et les villes sont responsables de plus de 70 % des mesures d’atténuation du changement climatique et jusqu’à 90 % des actions d’adaptation au changement climatique.

Pour autant, les auteurs du rapport constatent une relative inadéquation entre les axes d’action décidés au niveau européen et les besoins régionaux. « Dans l’ensemble, une proportion importante de répondants a indiqué que les principaux domaines d’action du Pacte vert ne constituaient pas une priorité absolue », peut-on ainsi lire.

Même si avec l’invasion russe de l’Ukraine et la crise énergétique, l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable ressortent comme des domaines politiques « très importants » par 57 % des répondants au niveau européen. Mais certains axes, comme l’agriculture durable pour les localités urbaines, ont été relayé au second plan.

D’une manière générale, les auteurs du rapport estiment, sur la base des données récoltées, que l’un des moyens de promouvoir le Pacte vert parmi les territoires est d’attribuer des financements directs, de renforcer les capacités et l’assistance technique.