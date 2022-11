Spectacle vivant : le secteur public encore loin de la parité

Spectacle vivant

Publié le 03/11/2022

Pour la deuxième année consécutive, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) a opéré un « comptage » des femmes dans le spectacle subventionné par l’Etat et les collectivités. Les auteurs ont mis au point un indicateur original mesurant le potentiel d’exposition des femmes artistes.

Artistes sur les plateaux, metteures en scène, autrices… Le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) publie la deuxième édition de son « Comptage des artistes femmes dans les programmations des structures de spectacle vivant public » (équipements cofinancés par l’Etat et les collectivités). L’étude porte sur la saison 2020-2021 et prend en compte les théâtres nationaux, les scènes labellisées, les scènes conventionnées d’intérêt national, un certain nombre de festivals et les adhérents du Syndeac, labellisés ou pas.

Les résultats montrent un déficit de parité encore très important. Avec, par exemple, seulement 42 % d’artistes femmes sur scène ou, pire, 38 % de metteures en scène. On constate cependant des disparités importantes d’un type d’équipement ou d’un secteur artistique à l’autre. Ainsi, le secteur de la marionnette est le plus paritaire. Les théâtres nationaux les moins vertueux.

Potentiel d’exposition

Outre l’ampleur des progrès qui restent à accomplir par les gestionnaires d’équipements, les programmateurs et les contributeurs financiers (qui potentiellement peuvent conditionner leurs subventions par des progrès en matière de parité), l’étude a l’intérêt de mettre en lumière un mécanisme insidieux : le faible potentiel de visibilité offert aux femmes artistes. Les auteurs proposent de le mesurer par un indicateur d’« exposition au public ». Ce que le Syndeac qualifie de « potentiel de public alloué ».

Globalement, et malgré un progrès de 3 % par rapport à la saison précédente, l’écart est largement en faveur des hommes, avec 67 % de chances que le spectacle soit vu, contre 33 % pour les femmes. « Le fait que les artistes femmes sont programmées essentiellement dans des plus petites salles offrant des jauges moins grandes réduit mécaniquement leur exposition publique », analysent les auteurs.

« Notre engagement se renouvellera année après année, tant que la parité réelle ne sera pas durablement et structurellement atteinte », promet le Syndeac.