Finances locales : le retour du contrat de confiance sème la zizanie

Budget 2023

Publié le 03/11/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Richard Ying et Tangui Morlier via Wikimedia commons 3.0

Elisabeth Borne a de nouveau bloqué le vote des parlementaires sur le projet de loi de finances mercredi 2 novembre. Seulement une vingtaine d'amendements des oppositions ont été conservés sur la partie "dépenses" dans la version post 49-3 de l'exécutif. Et les associations d'élus s'opposent à l'intégration du contrat de confiance dans le budget 2023.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Il n’y aura pas plus de débats sur la partie « dépenses » que sur la partie « recettes » du projet de loi de finances pour 2023 à l’Assemblée nationale. Mercredi 2 novembre, la Première ministre Elisabeth Borne a de nouveau eu recours à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution pour faire passer l’ensemble du texte, alors que les débats ont été stoppés avant l’examen des crédits budgétaires des collectivités.

« Puisque les conditions d’un dialogue constructif ne sont plus réunies, puisque des mesures protectrices et attendues ont été balayées dans les débats, puisque le projet de loi est profondément dénaturé, nous devons réagir », a justifié Elisabeth Borne à la tribune.

Pas de débat sur les crédits budgétaires des collectivités

En réponse, la Nupes a accusé le gouvernement, par l’intermédiaire de la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, d’avoir voulu esquiver le débat sur le financement des collectivités. « Ils ont fait exprès de décaler l’examen des crédits des collectivités pour que l’on ne puisse pas gagner des millions voire des milliards d’euros au moment même où les communes sont étranglées par les prix de l’énergie et de l’alimentation », a-t-elle dénoncé a sa sortie de l’hémicycle.

La France insoumise a immédiatement annoncé le dépôt d’une nouvelle motion de censure. De son côté, le Rassemblement national a surpris en ne déposant pas de nouvelle motion de censure contre le gouvernement, mais en expliquant que les députés du groupe voteraient à la place la motion LFI.

La Première ministre a insisté, comme la dernière fois, sur l’évolution du texte à la suite des débats de ces derniers jours, en commission et dans l’Hémicycle. Vingt quatre amendements de l’opposition ont été retenus selon nos calculs. Pas de quoi convaincre les oppositions qui regrettent l’absence, dans la version finale, des 12 milliards d’euros votés pour la rénovation thermique et les 3 milliards d’euros pour les petites lignes, le ferroutage et les trains de nuit.

« On ne peut pas multiplier par sept du jour au lendemain les travaux de rénovation thermique (…) et ajouter 15 milliards d’euros de dépenses dont la générosité flirte avec la démagogie sans les ponctionner sur d’autres politiques publiques », s’est défendue Elisabeth Borne.

Un retour en catimini du contrat de confiance

Pour les associations d’élus, le principal point de crispation est ailleurs. Il concerne l’article 40 quater du budget 2023 qui intègre en catimini dans le PLF 2023 le contrat de confiance initialement inscrit dans la loi de programmation des finances publiques 2023-2027.

Le président de l’AMF, David Lisnard, a pointé sur Twitter « une atteinte grave à la libre administration des collectivités » et « au dialogue et à la confiance que l’AMF et le Gouvernement étaient en train de bâtir en ce début de quinquennat ».

De son côté, France urbaine dénonce un quasi copié-collé de l’article 23 de la LPFP qui ne tient pas compte des discussions parlementaires. « On a l’impression d’être face à une forme d’autisme du gouvernement qui va conduire à un scénario perdant-perdant sur les investissements liés à la transition écologique », tacle Franck Claeys, le délégué adjoint de l’association d’élus.

L’association des grandes villes et métropoles estime que quatre lignes rouges ont été dépassées par la version retenue du dispositif : un effort de réduction des dépenses trop important, pas de détourage des dépenses énergétiques non pilotables, un risque de désintégration intercommunale en ne ciblant que les 500 budgets locaux de plus de 40 millions d’euros, des sanctions individuelles similaires aux contrats de Cahors.

L’AMF va même jusqu’à s’interroger dans un communiqué sur la constitutionnalité du dispositif au regard du respect du principe d’annualité budgétaire régissant les projets de lois de finances.

Cette réintégration passe d’autant plus mal du côté de la sphère locale que la commission des finances du Sénat venait de rejeter, quelques jours plus, tôt le système de surveillance et de sanctions des collectivités.

Des évolutions techniques

Ce n’est pas le seul article sur les collectivités qui ne sera pas débattu. Parmi les amendements retenus, le gouvernement acte également :

une rallonge de 15 millions d’euros pour le CNFPT pour financer l’apprentissage,

l’augmentation de 110 millions d’euros supplémentaires de la dotation de solidarité rurale,

20 millions d’euros pour les communes chargées du recueil des demandes de cartes d’identité et de passeports,

l’extension de l’éligibilité de la fraction « parcs nationaux » de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales,

la prise en compte par le préfet du caractère écologique des projets lors de la fixation des taux de subvention pour la DETR et la DSIL,

l’assouplissement des modalités de partage de la taxe d’aménagement entre les EPCI et les communes,

la création d’une garantie pérenne de sortie progressive du FPIC sur quatre ans,

l’abondement de deux millions d’euros du fonds de secours pour faire face aux catastrophes naturelles,

le maintien de la dotation Elus locaux (DEL) en cas de fusion de communes en communes nouvelles…

De même, l’exécutif a intégré les annonces de financements du président de la République pour les SDIS, ainsi que l’amortisseur électricité et la majoration de 500 millions d’euros du fonds vert grâce aux compensation de la suppression de la CVAE.

Sur le Grand Paris, le gouvernement a choisi le statu quo en reportant de deux ans le transfert de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics territoriaux (EPT) vers la MGP et en prorogeant le versement de la dotation d’équilibre par les EPT à la MGP.

En contrepartie, la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT), assise sur la dynamique de la CVAE , versée par la MGP aux EPT, reste suspendue.

Le débat en première lecture étant terminé à l’Assemblée nationale, les espoirs des associations d’élus de faire évoluer ce budget 2023 reposent désormais sur les épaules des sénateurs. Mais ces ces aspirations pourraient être déçues par un nouveau et probable 49-3 au moment du retour du texte dans l’hémicycle du Palais Bourbon.