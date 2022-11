« Je demande un moratoire national sur le stockage de l’eau à usage agricole »

Eau – Agriculture – Climat

A l'appel de 150 associations et collectifs, plus de 4000 personnes, dont plusieurs élus locaux et députés, étaient rassemblées les 29 et 30 octobre à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) pour arrêter le plus gros chantier de méga-bassines (720 000 m3) en cours. Rencontre avec l’un des élus présents, Nicolas Gamache, conseiller régional (EELV) de Nouvelle-Aquitaine.

Eau potable