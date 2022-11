Prévention de la délinquance : les crédits dédiés à la vidéosurveillance vont tripler

Etats généraux de la sécurité locale

Lors des 6ème Etats généraux de la sécurité locale, Christian Gravel, secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), a confirmé le triplement des crédits consacrés à la vidéosurveillance. Il a également annoncé un nouveau plan de prévention de la radicalisation.

Vidéosurveillance, nouvelles formes de délinquance, radicalisation, séparatisme… Christian Gravel, secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), a exposé, lors Etats généraux de la sécurité locale jeudi 20 octobre, les grands axes de la politique gouvernementale en matière de prévention.

44 millions d’euros en 2024 pour la vidéosurveillance

Emmanuel Macron l’avait promis à Nice en janvier 2022. Christian Gravel l’a confirmé : l’Etat va tripler les crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) consacrés à la vidéosurveillance.

« On sait combien ce dispositif est essentiel pour prévenir, traiter et assurer un suivi judiciaire pertinent, explique Christian Gravel, en rappelant l’affaire Lola (cette enfant de 12 ans dont le corps a été découvert dans une malle le 14 octobre dernier, ndlr). On est en train de déployer et d’intégrer cette demande présidentielle de tripler les crédits. La part consacrée à la vidéosurveillance devient une part plus que significative sans pour autant négliger les autres dispositifs. »

Interrogé le lendemain par le Figaro sur les « plans zéro délinquance » qui seront mis en œuvre pendant la Coupe du monde de rugby, à l’automne 2023, et les Jeux olympiques et paralympiques, durant l’été 2024, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, renchérit et évoque un « effort sans précédent » en faveur du fonds interministériel de prévention de la délinquance : 44 millions d’euros en 2024, soit l’équivalent d’un plan d’équipement de 15 000 caméras de vidéosurveillance.

De nouvelles formes de délinquance

Christian Gravel l’a répété lors des Etats généraux : l’un des axes premiers de la stratégie nationale de prévention de la délinquance (SNPD ) est de « considérer la jeunesse comme étant l’essentiel de notre travail puisque nous constatons un rajeunissement extrêmement inquiétant des acteurs mêlés à ces affaires : les rixes, la question de la prostitution à travers notamment le michetonnage, la question du harcèlements et du cyber harcèlement… »

Ces problématiques ont, souligne le secrétaire général du CIPDR, « un élément commun qui est celui du web avec cette révolution numérique. Au-delà de la révolution technique, il s’agit d’une révolution sociétale, d’un bouleversement, d’un changement de paradigme. Les réseaux contribuent à une acculturation, une banalisation de la violence ».

Cette révolution a bouleversé l’action de la police, de la justice, mais aussi des acteurs territoriaux, qui se sentent parfois démunis face à ces nouvelles formes de délinquance. « Le CIPDR travaille aujourd’hui à produire un document qui permette de tirer les leçons de l’évolution de ces phénomènes et propose des outils concrets, des bonnes pratiques », précise Christian Gravel.

Un premier bilan positif pour la SNPDR

La stratégie nationale de prévention de la délinquance et de la radicalisation a deux ans. Et, à en croire Christian Gravel, le premier bilan est positif. « Aujourd’hui, les trois quart des départements disposent d’un plan départemental de prévention de la délinquance, se félicite le secrétaire général. A force de pugnacité, on a réussi à ce que cette stratégie se déploie. Avec à chaque fois un plan départemental qui lui-même est adapté, et c’est la philosophie de la stratégie, au contexte territorial. On est sorti d’une vision passéiste extrêmement verticale, en adoptant une dose d’horizontalité, aujourd’hui incontournable, qui permet d’intégrer les spécificités locales. »

Bientôt un nouveau plan national de prévention de la radicalisation Christian Gravel a annoncé lors qu’un nouveau plan de prévention de la radicalisation est en cours d’élaboration : « Le précédent date de 2014. Nous allons veiller à ce que les nouvelles formes de radicalisation soient bien intégrées à ce plan, avec notamment un volet sur le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes. »