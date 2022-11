Aménagement

Publié le 03/11/2022 • Par Béatrice Héraud • dans : Innovations et Territoires

La multiplication des parcs éoliens ou solaires suscite polémiques et défiance des riverains, au risque de freiner la transition énergétique. Des intercommunalités cherchent à mieux intégrer les projets énergétiques dans leur paysage en favorisant leur acceptabilité. Les plans de paysage permettent de spatialiser les objectifs de transition énergétique et de les penser en intégrant les besoins économiques, environnementaux et sociaux.

Chiffres-clés 30 000 à 100 000 € de subvention peuvent être accordés par l’Ademe, dans le cadre d’un appel à projets, aux collectivités qui s’engagent dans l’approche paysagère pour l’un des parcs éoliens ou solaires.

Des éoliennes oui, mais pas chez moi ! ­Combien de maires ont-ils entendu cette rengaine ? Les réticences des riverains face aux nouvelles énergies qui « défigurent le paysage » sont source de conflits et peuvent freiner la transition énergétique. Et si le paysage était, au contraire, une porte d’entrée pour rendre la transition écologique plus désirable ?

C’est le constat d’Etienne ­Fouché, maire de Clussais-la-Pommeraie (580 hab., Deux-Sèvres). Lorsque l’énergéticien WPD a voulu implanter un parc d’éoliennes sur sa ­commune, les habitants ont craint le bruit et une perte de valeur de leurs maisons. Le travail avec un paysagiste local et l’entreprise, dès la conception du parc, ainsi que la création d’un comité de pilotage avec des riverains ont permis de vaincre les réticences.

Quatre ans après son inauguration, « c’est un succès », estime le maire. L’argent généré par le parc a permis d’enfouir les lignes électriques, de planter des haies et d’intégrer les éoliennes dans un parcours de randonnée de sept kilomètres qui sillonne autour des mâts. Et le parc de cinq éoliennes devrait en accueillir trois nouvelles d’ici peu. Sa ­commune est citée dans le guide méthodologique « Transition énergétique : vers des paysages désirables », édité par la chaire « paysage et énergie » de l’Ecole nationale supérieure du paysage. Celui-ci met en avant une méthode peu connue des collectivités : la démarche « paysage ». Certains élus s’en sont déjà emparés pour aménager leur territoire mais encore très peu pour leur transition énergétique.

Changement de méthode

« Nous nous sommes déshabitués des paysages de l’énergie. Or la transition énergétique demande des sources d’énergies décentralisées et plus visibles qui nous obligent à repenser notre ­rapport au ­paysage », explique ­Paul ­Franc, ingénieur au réseau ­« ­énergies renouvelables » de l’Ademe. Cela appelle un changement de méthode. Il s’agit de ne plus subir le développement, au coup par coup, d’équipements énergétiques imposés par l’Etat ou les énergéticiens, mais de travailler en amont et en concertation pour intégrer ces installations (parcs éoliens, photovoltaïques, biomasse…) et gérer la sobriété énergétique (par exemple, à travers les infrastructures de mobilité) sur le territoire. Dans cette réflexion transversale, « le paysage est l’arti­culation entre l’économie, le social et l’environnement », souligne ­Bertrand ­Folléa, directeur de la chaire « paysage et énergie ».

Pour établir leurs objectifs de transition énergétique, les collectivités élaborent déjà des PCAET . Mais « pour les spatia­liser et les ancrer dans la réalité des ­territoires, il faut un plan de ­paysage », assure ­Bertrand ­Folléa. C’est ce qu’a fait le PNR des ­Pyrénées ariégeoises (138 communes, 46 000 hab., ­Ariège). En 2018, à la suite de son PCAET validant une trajectoire à énergie positive pour 2050, il s’est engagé dans l’élaboration d’un plan de paysage avec deux bureaux d’études. Ce travail de concertation, sur deux ans, a généré un plan ­d’actions de 101 mesures et des focus sur l’adaptation au changement climatique, par exemple.

« Cela a permis de rapprocher la trajectoire énergétique ­choisie avec les enjeux paysagers qui sont au cœur de la mission du parc mais aussi avec le patrimoine et les besoins économiques et sociaux du territoire », estime la directrice générale adjointe du PNR, ­Luce ­Rameil. Paru fin 2020, le plan n’a pas encore eu de traduction concrète sur le paysage mais il est déjà ­utilisé « pour l’accompagnement des ­communautés de communes du parc dans le cadre de leurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux et schémas de cohérence ­territoriale », souligne-t-elle.

Recours au « land art »

L’approche paysagère n’est pas réservée aux territoires remarquables ou ruraux. Toulouse métropole (37 communes, 783 400 hab.) a ainsi travaillé sur une approche « land art » lors de la construction de la plus grande centrale photovoltaïque urbaine de France, située sur le territoire meurtri de ­l’ancien site d’AZF. Ses 35 000 ­panneaux produisent, depuis deux ans, l’équivalent de la consommation annuelle de 4 000 foyers. Ils sont aussi une œuvre d’art représentant l’onde de choc de l’accident. Complexe de par sa nature urbaine et la pollution du sol, le parc a demandé un cahier des charges rigoureux élaboré et suivi par un paysagiste DPLG de la Dreal ainsi qu’une validation par les architectes des Bâtiments de France. L’approche devrait inspirer les futurs projets photovoltaïques que la métropole veut pousser dans l’aire urbaine.

Pour ces démarches au long cours et qui donnent des résultats concrets à long terme, il est indispensable de se faire accompagner sur le fond avec des paysagistes, mais aussi sur les financements car un plan de paysage peut être onéreux.