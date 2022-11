Les régions appelées à mettre le paquet sur l’agriculture bio

Développement rural

La Fédération nationale d’agri­culture biologique demande que l’aide à l’instal­lation, pilotée par les régions à partir de 2023, soit plus favorable en bio.

Jacky Qéraud, exploitant agricole à ­Missillac, en Loire-Atlantique, a pris un tournant radical il y a trois ans, en passant de l’élevage conventionnel à la culture de céréales et légumineuses bios. Il y a notamment été encouragé par le débouché que représente l’unité de production alimentaire municipale de Saint-Nazaire et ses 5 200 repas préparés chaque jour.

Comme beaucoup, la ville cherche en effet à accroître sa part d’achats bios et locaux, ainsi que les protéines végétales, afin de répondre aux exigences de la loi « Egalim » (loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous). Or les lentilles étaient quasi absentes de la région il y a peu. Les Pays de la Loire ont financé 30 % de ­l’investissement matériel de l’exploitant et le conseil départemental de la Loire-Atlantique, 20 %.

Reprise difficile des fermes

En revanche, pour les 50 % de chefs d’exploitation qui partiront en retraite d’ici à 2030, il n’est plus temps d’opter pour la conversion. Pire, ils envisagent difficilement la reprise de leur ferme. Quant aux porteurs de projets en bio et en circuits courts, la plupart ne sont pas issus du milieu agricole et ont besoin d’une aide à l’installation plus importante, notamment en ce qui concerne l’accès au foncier. « Aujourd’hui, plus d’un tiers des gens veulent s’installer en bio », affirme le président de la Fédération nationale d’agri­culture biologique (Fnab), Philippe­ Camburet. Or c’est justement­ aux conseils régionaux qu’échoit, à compter de janvier 2023, le pilotage de l’aide à l’installation dans les fonds européens de la nouvelle politique agricole ­commune (PAC).

La Fnab a lancé deux appels, fin juillet et début octobre, en direction des régions, qui décident actuellement de leur politique, pour que leur aide soit différenciée en faveur de l’agriculture bio. Elle entend publier la carte des « régions où il fait bon s’installer » en bio. Quant à l’Etat, il a dû reprendre son Plan stratégique national (PSN, déclinaison de la PAC), taclé par la Commission européenne, car il ne privilégiait pas le bio du très controversé label « Haute Valeur environnementale » dans l’accès aux aides financières bonifiées.

Bonne volonté affirmée

« Déjà que le soutien à la bio du PSN est timide, que la consommation du bio est en rupture de dynamique cette année et que les conversions marquent le pas à cause de l’abandon de l’aide au maintien, si, en plus, l’aide à l’installation est timide, on risque une démotivation du tiers des candidats ! » avertit Philippe Camburet.

Les conseils régionaux clament leur bonne volonté en dépit d’un cadre politique qu’ils considèrent mal posé (lire l’encadré). Auvergne - Rhône-Alpes prévoit même « 15 millions d’euros en plus du Feader­ [Fonds européen agricole pour le développement rural], pour l’année 2023, sur la dotation “jeune agri­culteur” », déclare Fabrice ­Pannekoucke, son vice-président (LR) chargé de ­l’agriculture­.

Une gouvernance qui laisse à désirer Selon un rapport publié le 6 octobre par Régions de France, 15 régions répondantes (sur 18) ont versé 32 millions d’euros pour la transmission et l’installation en agri­culture, en 2021. Dont 19,8 millions hors Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notamment sur le foncier et le développement de la transmission, « trop peu financé et intégré aux politiques nationales » selon l’association. Régions de France propose la rénovation du cadre de gouvernance, alors que la régionalisation n’est pas encore effective. En septembre, Emmanuel Macron a annoncé une loi d’orientation et d’avenir agricole en 2023, afin de répondre aux défis générationnel, écologique et de souveraineté.