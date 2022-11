« Un nouvel outil permet d’indemniser beaucoup mieux le préjudice écologique »

Entretien [Milieux naturels]

Deux conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) environnementales inédites ont été signées en septembre. L’avocat des parties civiles, Thibault Soleilhac, nous explique l’intérêt de ce nouveau montage.

Chiffres-clés 24 décembre 2020 : loi relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et création des CJIP environnementales pour les délits prévus au code de l’environnement. 25 septembre 2012 : reconnaissance du préjudice écologique par la Cour de cassation dans l’affaire « Erika ».

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce nouvel outil juridique ?

La CJIP environnementale permet une réparation pénale, environnementale et civile. C’est une transaction prise à l’initiative du parquet qui propose à la personne morale ­­accusée du délit une négociation plutôt que de saisir le tribunal correctionnel. Cet outil permet une indemnisation bien plus accélérée qu’une procédure civile au fond. La CJIP peut imposer de payer une amende au Trésor public, la régularisation de la situation et l’indem­nisation des parties civiles, notamment pour la réparation du préjudice écologique.

Pourquoi les deux CJIP signées par le tribunal du Puy-en-Velay le 12 septembre sont-elles particulièrement intéressantes ?

Elles concernent deux affaires de pollution de cours d’eau. Dans la première, il s’agit d’une scierie industrielle qui n’était pas aux normes. Les parties civiles sont une association de pêche et la commune de ­Domeyrat. La seconde affaire portait sur un syndicat mixte de traitement des déchets, dont l’une des exploitations a dysfonctionné.

Le préjudice écologique se répare en priorité en nature, sous forme de réhabilitation des milieux. Malheureusement, les montants d’indem­nisation sont souvent sans rapport avec les sommes dépensées pour la réparation. Les juridictions sont extrêmement réticentes à accorder des indemnisations importantes à des ­associations car elles craignent les effets d’aubaine, voire carrément le détournement de ces sommes. La question est donc de savoir comment garantir que les fonds alloués soient intégralement utilisés pour la réparation du préjudice écologique. L’originalité de cette CJIP est de flécher l’indemnisation des parties civiles au titre du préjudice écologique vers une fiducie et d’augmenter son montant.

Que garantit le recours à une fiducie ?

Les fonds dédiés à la réparation du préjudice sont versés à un fiduciaire, c’est-à-dire une banque, un assureur ou un avocat. C’est ce tiers de confiance qui contrôlera et réglera les factures liées aux travaux et en fera un rapport à la ­Dreal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ndlr). En l’­occurrence, la remise en état va se faire sous maîtrise d’œuvre de la fédération de pêche locale. Le préjudice écologique a été évalué à 130 000 euros dans le premier cas et à 173 000 euros dans le second. Ces sommes vont être gérées par un fiduciaire, qui n’a pas encore été choisi. Une concertation est en cours pour savoir comment organiser ce nouveau montage concrètement, car il s’agit d’une première.

Ces CJIP devraient faire jurisprudence. J’ai été contacté par plusieurs parquets intéressés car cette modalité de traitement a plusieurs avantages : elle permet de désengorger les tribunaux, tout en assurant la réparation effective du milieu.