Pourquoi les agences d’intérim ne font pas recette

Recrutement

Publié le 10/11/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

Les collectivités recourent peu à l’intérim privé, pourtant libéralisé en 2009. Pour les rempla­cements temporaires, elles sollicitent leur centre de gestion. Les agences privées viennent en complément, lors d’événements imprévus.

Chiffres-clés Une autorisation encadrée L’intérim est autorisé en cas de remplacement d’un agent ; d’emploi temporairement vacant ; d’accroissement temporaire d’activité ; de besoin occasionnel ou saisonnier. Il est interdit pour exercer des travaux dangereux ou une mission exigeant une habilitation.

Le recours des fonctions publiques au travail temporaire privé a beau avoir été libéralisé en 2009, « ce n’est pas un gros marché », relève Aline Crépin, directrice des innovations sociales et des affaires publiques au sein du groupe Randstad. Pourtant, le géant néerlandais (24,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021) est sans doute la société d’intérim la mieux identifiée par les collectivités. L’une « des seules à disposer d’une équipe dédiée » à cette clientèle. Et la seule à produire, depuis 2009, un baromètre RH des collectivités locales dont la 13e édition, réalisée en partenariat avec « La Gazette », a été publiée dans nos colonnes la semaine du 19 septembre 2022.

Pas encore dans les mœurs

Il ressort de ce dernier baromètre qu’au cours des vingt-quatre derniers mois, 32 % des collectivités ont fait appel à des agences d’intérim, dont 4 % très souvent. Un chiffre qui n’évolue pas significativement au fil des années. Treize ans après la promulgation de la loi sur la mobilité dans la fonction publique (n° 2009-972), « l’intérim n’est pas encore entré dans les mœurs des collectivités », constate Aline Crépin. Pour leurs besoins temporaires, celles-ci préfèrent largement signer des contrats à durée déterminée (95 %) et faire appel aux non-titulaires non-permanents (76 %), toujours selon le baromètre Randstad.

Une situation qu’Aline Crépin explique ainsi : « Beaucoup de collectivités ne savent pas qu’elles peuvent recourir à l’intérim privé et elles font d’abord appel à leur CDG lorsqu’elles ont besoin d’un remplaçant. » Elle n’évoque pas le coût de l’intérim, dont les hôpitaux savent qu’il est élevé.

Des services complémentaires

Il est vrai que la loi de 2009 n’a pas totalement libéralisé le recours à l’intérim privé. Celui-ci n’est certes plus réservé aux situations d’extrême urgence, mais il n’est autorisé que dans certaines situations précises. Et c’est seulement quand leur CDG ne peut répondre à leur demande que les collectivités territoriales peuvent faire appel à une entreprise de travail temporaire. Les CDG restent d’ailleurs les principaux pourvoyeurs d’intérimaires. Sur les 8 500 recensés fin 2017 dans les bilans sociaux des collectivités (dernier et seul comptage), 68 % étaient mis à disposition par les CDG et 32 % par les agences d’intérim.

Pour Nathalie Le Bescond, responsable du service « intérim » du CDG du Finistère, les deux sont « complémentaires » : l’intérim fournit des remplaçants quand son CDG ne peut pas le faire (lire ci-dessous). Un événement imprévu peut aussi amener une collectivité à recourir à l’intérim privé. Le département du Calvados a dû s’y résoudre fin 2020 pour continuer à remplir sa mission après une brusque augmentation du nombre d’enfants à placer en centres d’accueil (lire ci-dessous).

Aline Crépin note, enfin, que l’activité de ­Randstad évolue en fonction des surcroîts de demandes des collectivités lors de changements de réglementation. « Dans le périscolaire, après le passage à la semaine de quatre jours, et dans les établissements publics de coopération intercommunale assurant la collecte des déchets en régie, qui peuvent avoir besoin de ­renforts », témoigne-t-elle.

Le plus souvent, des agents remplacés en cas de maladie Chaque mois, environ 160 intérimaires sont mis à la disposition des collectivités du CDG du Finistère (426 collectivités, 11 186 agents suivis) par son service « intérim ». Ce sont pour moitié des personnels administratifs (­chargés ­d’accueil, directeurs des services techniques, chargés d’urbanisme), et pour 43 % des personnels techniques (agents techniques polyvalents, agents d’entretien). Dans la majorité des cas, il s’agit de remplacer des absents pour maladie (70 %), congés annuels, maternité, formation… ­Rarement pour un surcroît d’activité. Le CDG satisfait 80 % des demandes qui lui sont adressées. Pour les 20 % restants, « certaines collectivités sollicitent des agences d’intérim », explique Nathalie Le Bescond, ­responsable du service « intérim ».