Dans les cantines scolaires, les maires veulent éviter une addition trop salée

Inflation

Publié le 02/11/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu experts finances, France

Avec la hausse du prix des denrées alimentaires et de l'énergie, l’inflation oblige les élus locaux à trouver des compromis entre augmentation des tarifs de la cantine, indemnisation des délégataires et fragilisation des budgets locaux.

Faut-il faire payer les familles et les contribuables ou économiser sur le budget de la commune ? Face à l’explosion du coût des denrées alimentaires et de l’énergie, le financement de la cantine scolaire est en train de devenir un véritable « casse-tête budgétaire », d’après le maire (DVG) de ­Trilport (5 000 hab., Seine-et-Marne), ­Jean-Michel ­Morer.

Il faut dire qu’en un an les prix alimentaires ont bondi de 10 %, ceux de l’énergie de 18 % et la rémunération des fonctionnaires a été revalorisée de 3,5 % en juillet. Le coût des repas risque donc d’augmenter de 5 à 10 %, selon l’Asso­ciation des maires de France (AMF). Dans ce contexte, le Syndicat national de la restauration collective (SNRC), regroupant les entreprises privées du secteur, réclame une hausse de 9 %. « On demande des ...