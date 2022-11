Les sous-préfectures ne veulent pas être en sous-France

Aménagement du territoire

Publié le 03/11/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le maire de Châteaudun, Fabien Verdier lance un club des villes sous-préfectures. Objectif : peser sur les pouvoirs publics afin d’éviter l’élection de Marine Le Pen en 2027.

Elles s’appellent Romorantin, Argentières, Bressuire, Béziers ou Calais. Les villes sous-préfectures sont au nombre de 233. « Avec leurs masses de granit, comme disait Bonaparte, elles constituent la colonne vertébrale de la France. Elles sont aussi le réceptacle des classes moyennes qui travaillent dur, paient beaucoup et reçoivent peu, de populations qui utilisent leur voiture pour se déplacer et subissent de plein fouet l’inflation », met en avant le maire de Châteaudun (Eure-et-Loir) Fabien Verdier (Ex-PS, à droite sur la photo). L’édile reçoit des représentants de ces communes les 5 et 6 novembre à l’occasion d’un congrès fondateur.

Le nouveau cercle ne se veut pas une association d’élus de plus, mais un remue-méninge destiné à stopper l’ascension de Marine Le Pen dans les villes ...

