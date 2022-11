À Nantes, une serre sur un toit produit aussi de l’eau chaude

Une expérimentation baptisée Symbiose se déroule depuis septembre sur le toit d’un bâtiment à Nantes. Elle a pour objet de se servir des calories générées par une serre en toiture pour chauffer l’eau de l’immeuble.

Récupérer et réutiliser les calories extraites d’une serre en toiture, c’est possible et c’est ce que souhaite démontrer Nantes métropole habitat (NMH, Loire-Atlantique) avec son projet Symbiose. Une serre est, par définition, une structure destinée à la production agricole. Celle qui est installée sur le toit d’un immeuble réhabilité dans les quartiers nord de Nantes projette d’autres fonctions. Elle a pour ambition de développer une activité d’agriculture urbaine tout en tirant profit du potentiel solaire du toit.

Récupération de la chaleur

Cette expérimentation menée sur une année devrait permettre de récupérer la ...