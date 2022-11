Roubaix en avance sur le décret Tertiaire

Actions, stratégie, investissements : focus sur la stratégie de la ville de Roubaix pour atteindre les objectifs du décret Tertiaire.

Le décret Tertiaire sort enfin de terre

Par Thomas Lagier, cofondateur de Lowit et expert dans la transition énergétique des bâtiments tertiaires, et Rafik Bzioui, directeur maintenance des bâtiments de la ville de Roubaix

La ville de Roubaix (Nord) compte plus de 400 bâtiments communaux pour une population totale proche de 100 000 habitants. Le poste bâtiment représente un budget de 12 millions d’euros/an en fonctionnement et investissement et 80 collaborateurs sont dans l’équipe Maintenance des bâtiments. Roubaix investit régulièrement dans la transition énergétique du patrimoine bâti. Ainsi, depuis 2010, des opérations sur l’enveloppe du bâtiment (500 opérations par an d’isolation et de remplacement des menuiseries), le remplacement de l’ensemble des chaufferies fioul ainsi que des actions de pilotage énergétique ont été mises en œuvre.

En tout, 144 bâtiments (sur 400) représentant une surface de 183 600 m2 sont concernés par le décret Tertiaire dans la ville. Ces bâtiments sont regroupés en 86 sites pour une consommation totale annuelle de 26 146 MWh.

Contrairement à une idée reçue, l’année de référence optimale n’est pas forcément la plus ancienne qu’il est possible de retenir (à savoir 2010). En optimisant le choix des années de référence à l’échelle de chaque bâtiment ou site, Roubaix a déjà réduit de 25,8 % sa consommation énergétique à l’échelle de son parc assujetti. La consommation du parc, ramenée à la surface, est ainsi de 142 kWh/m² à ce jour pour une consommation moyenne de référence de 198 kWh/m2. En 2030, le patrimoine de la ville devra atteindre en moyenne une consommation de 125 kWh/m2(1). Cela signifie que les investissements conduits ces dernières années ont permis d’atteindre quasiment les deux tiers de l’objectif du premier palier du décret Tertiaire (soit - 40 %). Pour Roubaix, la réduction de la consommation énergétique à l’horizon 2022 n’est plus que de 14,2 %.

Cependant, l’investissement restant à conduire pour atteindre le premier palier du décret Tertiaire n’est pas proportionnel aux investissements ayant déjà conduit à abattre les 25,8 premiers pourcents car les actions coûts-efficacité (c’est-à-dire minimisant le coût du kWh abattu) ont déjà été mises en œuvre. Les actions qui restent à mettre en œuvre dans les 7,5 ans séparant Roubaix de l’échéance de 2030 auront des coûts par kWh évités plus élevés, de l’ordre de 1,2 et 6 fois celui des actions déjà mises en œuvre.

Comparaison de scénarios

À partir des audits énergétiques réalisés sur l’ensemble des 144 bâtiments assujettis, il a été possible de décrire des dizaines d’actions par bâtiment et de construire des scénarios de transition énergétique du patrimoine suivant plusieurs logiques. Tous les scénarios ci-dessous visent à atteindre l’objectif 2030 du décret Tertiaire.

Scenario 1 : il vise à atteindre, pour chaque bâtiment du parc, l’objectif 2030. C’est un scénario pas à pas qui consiste à réaliser les actions de réduction de la consommation énergique pour que chaque bâtiment, indépendamment des autres, atteigne les objectifs 2030 du décret Tertiaire.

Scénario 2 : les actions sont priorisées en fonction de leurs temps de retour brut (TRB). Le TRB est couramment utilisé pour comparer des actions. Cet indicateur donne le nombre d’années nécessaire pour équilibrer l’investissement avec les économies réalisées. Ce scénario privilégie des actions ou bouquet d’actions, cohérents entre eux et ordonnancés dans le temps qui permettent de minimiser le TRB.

Scénario 3 : il vise à minimiser le nombre de bâtiments impactés et à y conduire des rénovations massives. Ce scénario met en avant une stratégie de « rénovation complète et performante » (RCP). Cette approche, plébiscitée par l’Ademe et les pouvoirs publics, permet de maximiser les aides et subventions publiques.

Scénario 4 : il s’agit de minimiser la valeur actualisée nette (VAN). Ce scénario prend en compte la durée de vie des actions mises en œuvre. Il propose un plan d’action ou bouquet d’actions cohérents entre eux et ordonnancés dans le temps.

À noter : pour tous les scénarios et au niveau de chaque action, une estimation des montants d’aides et de subventions a été réalisée. Certaines aides dites « déterministes » comme les CEE sont attribuées automatiquement quand l’action est programmée, d’autres aides (DSIL, fonds chaleur…) probabilistes sont calculées sur la base de données statistiques sur les pourcentages d’attribution observés jusqu’à maintenant.

Choix du scénario par la collectivité

La comparaison de ces différents scénarios permet de mettre en évidence que le scénario 1 est suboptimal. Il conduit à investir deux fois plus que pour le scénario le moins onéreux. Cela s’explique par le fait que les objectifs de 2030 sont atteints pour chaque bâtiment sans approche à l’échelle du patrimoine et sans tenir compte des coûts rationalisés au mètre carré ou au kilowattheure évité.

Ainsi, pour certains bâtiments les actions engagées ont un coût moyen de l’ordre de quelques dizaines de centimes d’euro par kilowattheure évités alors qu’il peut atteindre 32 euros/kWh évités sur certains bâtiments récents.

Le scénario 2 favorise des actions à faible durée de vie. Il identifie un court terme optimum mais nécessitera des réinvestissements réguliers. La priorisation par le TRB ne tient pas compte de la durée de vie de l’action. Une isolation dont la durée de vie est estimée à trente ans est mise sur le même plan qu’un changement de chaudière dont la durée de vie est de dix ans et qu’il va falloir renouveler deux fois sur une période de trente ans. Les TRB sont pourtant des indicateurs largement utilisés que ce soit pour prioriser les actions suite aux audits énergétiques ou dans le cadre de demandes de subventions.

Le scénario 3 vise à minimiser le nombre de bâtiments impactés. Lui aussi suboptimal, il ne permet pas d’aller chercher des gisements d’actions à des coûts faibles sur l’ensemble du parc. Il présente en revanche trois avantages : celui de maximiser les aides publiques du fait de la conduite d’une rénovation globale, celui d’atteindre les objectifs 2050 du décret Tertiaire sur les bâtiments concernés et enfin, celui de rendre l’opération visible et communicable.

Même si la manipulation de la VAN n’est pas triviale, le scénario 4 propose une approche permettant de comparer les différentes actions de manière rigoureuse sur la base de la VAN. Il tient compte de la durée de vie des actions et donc de la pérennité de l’action engagée. Si sur la période 2022-2030, ce scénario est plus onéreux que le scénario 3 (+ 13 %), l’observation sur une période plus longue (2022-2050) lui est largement plus favorable puisque les réinvestissements nécessaires sur la période 2030-2050 sont deux fois inférieurs à ceux nécessaires dans le scénario 3.

La collectivité de Roubaix se projette résolument dans l’après 2030, et les équipes de la ville ont retenu le scénario 4 qu’elles ont amendé en introduisant une contrainte d’allotissement visant à regrouper des actions par catégories homogènes. Cette approche minimise le nombre d’actions à engager et le nombre de marchés publics à passer. Elle permet une négociation sur les prix en affichant un volume important pour chaque action. Ce scénario tient compte des contraintes opérationnelles de la collectivité. En cela, il est concret et parfaitement réalisable dans les 7,5 ans. Il permettra à Roubaix d’atteindre, à l’échelle de son patrimoine, les 14 % de réduction de consommation correspondant au premier palier du décret Tertiaire 2030.