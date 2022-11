urbanisme

S’approprier l’objectif du ZAN en 6 étapes

Publié le 02/11/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Shark749 / Adobestock

Le zéro artificialisation nette (ZAN) constitue un objectif à atteindre en 2050. Il implique une réduction progressive par tranche de dix années de la surface nouvellement artificialisée. De plus, la réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers devra être intégrée progressivement dans les documents d’urbanisme. Explications et méthode en six étapes-clés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement rural

Aménagement urbain

Urbanisme - aménagement

Étienne Mascré Avocat - Cabinet Goutal, Alibert et associés