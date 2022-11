Le mois de l’ESS 2022 a pris pour slogan : l’ESS, une économie engagée pour les territoires

Insertion

Publié le 04/11/2022 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Avec plus d’un millier d’événements répertoriés pour cette nouvelle édition, ESS France veut mobiliser les acteurs de l’ESS et montrer qu’ils sont prêts pour participer à l’économie de demain. L’accent est mis cette année sur une notion nouvelle qui intéresse les collectivités locales : la responsabilité territoriale des entreprises.

C’est parti pour la 15e édition du Mois de l’économie sociale et solidaire. Tout le mois de novembre sera émaillé de plus d’un millier d’initiatives dans toute la France, pour donner de la visibilité à un secteur encore mal connu et dont l’importance a du mal à être mesurée (7 % du PIB, 10 % des emplois), malgré les appels pressants à l’amplifier dans l’économie de demain et pour une économie de la réconciliation.

L’an dernier, plus de 220 000 personnes avaient assisté à ces événements, malgré une période encore marquée par les couvre-feux, selon les chiffres d’ESS France, organisateur du Mois, avec les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.

La thématique globale du Mois interpelle directement les collectivités

Cette année encore, de nombreuses collectivités sont intéressées à présenter les innovations sociales à l’œuvre sur leur territoire. Certaines de ces manifestations ont lieu dans le cadre de semaines thématiques tout au long du Mois : finance solidaire, achats socialement responsables, réduction des déchets. Car cette année, la thématique globale du Mois interpelle directement les collectivités : l’ESS, une économie engagée pour les territoires.

Pour convaincre peut-être encore plus les collectivités, ESS France, la Chambre française de l’économie sociale et solidaire, avait même passé commande d’un sondage auprès d’Harris Interactive France, présenté lors de la soirée d’ouverture du Mois de l’ESS à Paris.

Sans surprise, 96% des Français pensent que l’entreprise doit se doter d’une responsabilité territoriale. «Les entreprises de l’ESS ont de l’avance sur ces thèmes en raison de leurs caractéristiques : ancrage territorial, emplois non délocalisables, liens avec les filières, économie de proximité», estime Antoine Détourné, délégué général d’ESS France.

« Il faut inventer l’économie de demain sur les territoires »

Florentin Letissier, adjoint à l’ESS à la Ville de Paris, a ajouté qu’à l’avenir il faudrait tenir compte de la responsabilité territoriale des entreprises : « Les échelons locaux sont pertinents pour participer à la création de filières et de secteurs avec l’ESS et d’autres acteurs privés. C’est bien ce que proclame l’article 5 de la déclaration d’engagement de la République de l’ESS, portée par ESS France : il faut inventer l’économie de demain sur les territoires. »

Mais pour Maryline Filippi, chercheuse et auteure (elle vient de coordonner la Responsabilité territoriale des entrepris aux éditions Le Bord de l’eau), la notion nouvelle de RTE a besoin d’être précisée. « Il ne s’agit pas seulement d’une RSE territorialisée, a-t-elle indiqué lors des débats. La RTE apporte du positif pour tout le monde : habitants, collectivités, écosystème économique. C’est un basculement sur le collectif pour apporter des réponses concrètes. Cela permet de repenser le développement territorial et de ré-ancrer l’ESS. » Elle a pris les exemples des PTCE, récemment relancés par le secrétariat d’Etat à l’ESS et des Territoires zéro chômeurs de longue durée pour dire que l’ESS partait des besoins pour recréer des filières utiles localement.

Enfin pour Jérôme Saddier, président d’ESS France, « il est important que l’ESS porte cette notion de responsabilité territoriale des entreprises, qui est aussi une réponse à la déconnexion des grandes entreprises vis-à-vis des territoires, le retour du local face à la mondialisation. La RTE permet d’impliquer toutes les parties prenantes sur le territoire, et au premier chef les collectivités locales, qui accueillent désormais aussi les acteurs de l’ESS dans les instances de concertation. »