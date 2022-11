Ma Prime Rénov’ : modification des critères techniques relatifs aux équipements solaires thermiques et des forfaits associés à l’installation d’une ventilation double flux

Logement

Publié le 02/11/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté NOR : TRER2229324A du 20 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

Il précise les critères techniques MaPrimeRénov’ relatifs aux équipements de production de chauffage et de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire en France métropolitaine, et modifie les forfaits MaPrimeRénov’ applicables aux systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables.