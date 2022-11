Gestion de l’eau : « la France court à la médiocrité »

Face à la sécheresse sans précédent que nous traversons, les collectivités doivent s’impliquer plus dans l’adaptation, estime la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) qui s’inquiète de voir le pays perdre son exemplarité d’école française de l’eau.

« A comparer à l’Asie qui investit énormément sur l’eau aujourd’hui, nous devenons médiocre, avertit Maximilien Pellegrini, président de la FP2E. Ce serait dommage de perdre notre rang de champion mondial sur l’eau et l’assainissement. La France doit donc anticiper et agir dès maintenant ». Dans un contexte de sécheresse inédite à ces niveaux, avec 93 départements sur 96 soumis à des restrictions d’usages fin août 2022 et 120 communes françaises ayant été touchées par des ruptures en eau potable, l’heure est à un premier bilan. Si ce stress hydrique prolongé a concentré les pollutions de la ...