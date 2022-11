Les marchés jouent la carte de la proximité

Commande publique

Publié le 02/11/2022 • Par Pascale Tessier • dans : Actu juridique, Innovations et Territoires

Afin de lever les freins empêchant les entreprises de répondre aux appels d’offres, le département a organisé des rencontres de la commande publique.

«Le département a peut-être perdu la compétence économique, il n’en reste pas moins un donneur d’ordres important ! » Au conseil départemental de la Drôme, plus de 103 millions d’euros d’investissements en 2021 – dont 75 % en BTP – en attestent. Chaque année, la collectivité lance quelque 200 consultations d’un montant supérieur à 25 000 euros, soit près de 500 marchés, « dont 70 % sont remportés par des entreprises drômoises retenues dans le cadre réglementaire ». Ce taux atteint 80 % si l’on ajoute les ­ardéchoises.

Un résultat pourtant insuffisant pour la présidente, Marie-Pierre ­Mouton, qui veut « désacraliser et décomplexifier la commande publique » en s’interrogeant sur des procédures « maîtrisées par certains, mais encore obscures pour d’autres. On s’est demandé comment améliorer nos propositions pour que les entreprises drômoises répondent aux appels d’offres ».

Besoin d’anticipation

La réponse s’est concrétisée sous la forme d’une journée « rencontres de la commande publique », autour d’échanges et d’ateliers avec les acteurs du BTP, le 1er juillet. Les thématiques avaient été préparées avec les fédérations du bâtiment. Ce premier succès suggère d’autres éditions, à condition « d’avoir de la matière pour revenir vers les entreprises et voir comment ça a progressé. L’idée était de se connaître davantage pour mieux se comprendre, travailler ensemble et lever les freins », résume la présidente du département. Une enquête menée dans la Drôme a révélé, en effet, qu’un nombre important de professionnels du secteur renoncent à répondre aux appels d’offres « car ils ne savent pas faire ».

­Marie-Pierre ­Mouton veut « aller au-devant des attentes des entreprises, simplifier en respectant le code de la commande publique et, surtout, entendre les réflexions. On a un savoir-faire important dans la Drôme, il faut comprendre pourquoi des entreprises ne répondent pas à nos appels d’offres et aller vers le 100 % ».

Selon ­Jérôme ­Guillot, dont l’entreprise ­Oboussier TP, à Saint-Marcel-lès-Valence, réalise principalement des ­travaux de VRD et de désamiantage pour le département, « une communication sur les futurs projets permettrait d’anticiper, il faut revoir les délais d’annonce ». Lors de la journée, il a apprécié les ateliers traitant de la réglementation ou de ses droits.

Plannings pas réalistes

Aux yeux de ­Gaël ­Braconnay – dessinateur au sein de l’entre­prise de métallurgie ECPM à La Roche-de-Glun –, les pistes d’amélioration résident dans « les délais entre les différents intervenants. Les chantiers sont constamment en retard et les plannings prévisionnels ne sont pas réalistes. Il est impossible d’anticiper. » En amont, il souhaiterait des documents plus détaillés car « on ne peut pas toujours se fier au descriptif, sans risquer de se retrouver sous-­chiffré. Question de cohérence, on ne sait pas toujours ce qu’ils demandent. »

Marie-Pierre Mouton a conscience de la nécessité de « travailler de manière pluriannuelle ». Cette journée a aussi été l’occasion de voir les coulisses. « A chaque fois, les entreprises pensent que nous ne sommes pas justes. L’idée était de leur montrer comment se passe un jury. » Mettre des visages sur des noms et créer du lien font partie des bénéfices de cette journée, à l’image de la réflexion d’un participant qui a remercié la collectivité « pour avoir remis de l’humain dans la commande publique ».

Contact : conseil départemental, 04.75.79.26.26.