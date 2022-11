Avant l’hiver, les bassins nordiques s’adaptent … ou ferment

Piscines

Alors qu’une quarantaine de piscines auraient bouclé leurs portes -ou s’apprêtent à le faire- cet hiver, des collectivités choisissent de limiter la fermeture à leurs bassins nordiques, bassins chauffés à l’extérieur. Il s’agit de faire des économies et de préserver l’accueil des scolaires dans les bassins intérieurs. Des observateurs demandent un bouclier tarifaire.

Cette fin octobre, l’hiver tarde à arriver. Cela n’empêche pas les collectivités de mettre en place des plans de sobriété pour limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur leur consommation de fluides -en particulier dans des piscines chauffées majoritairement au gaz et « dix fois plus énergivores que les gymnases, par exemple », estime Fabien Gazeaud, responsable du service territoire et équipements de la fédération française de natation (FFNatation).

Nageurs en combinaison

Selon lui, « une quarantaine de collectivités ont fermé leur piscines -ou vont le faire- cet hiver, face à la flambée des prix et à un accompagnement qui ne suffit pas, poursuit-il. De nouvelles pourraient se décider plus tard, au moment de la renégociation de leur contrat de gaz. La plupart réduisent la température des douches et des bassins intérieurs, certaines, celles de leur bassin nordique, voire ne le chauffent plus… »

Ainsi, Nogent-sur-Marne ne chauffe plus l’eau de son bassin olympique extérieur depuis le 15 mai dernier et maintient la mesure cet hiver. Depuis le 1er octobre dernier, seuls les nageurs vêtus d’une combinaison peuvent y accéder.

« Pour notre centre nautique, les fluides eau-gaz-électricité devraient représenter cette année 60% des charges, contre 25% habituellement, explique Adrien Roudot, directeur de Nogent Nautique. La consommation du bassin extérieur et celle des intérieurs s’équivalant, nous avons arrêté de chauffer l’extérieur pour privilégier l’accueil des scolaires, des associations et du public en intérieur. Les utilisateurs du bassin nordique, sportifs, sont ravis de nager dans l’eau froide. » Cet hiver, le bassin devrait fermer à partir de 14-15 degrés.

Fermer ou non

À Aix-les-Bains, en Savoie, le bassin olympique nordique d’Aqualand, lui, fermera dès le 8 novembre jusqu’au 30 avril, dans le cadre du plan de sobriété énergétique de l’agglomération de Grand Lac. Selon la collectivité, cela pourrait représenter une économie de 70 000 euros par mois.

« Pour compenser, nous augmentons les horaires d’ouverture de la piscine », relève Julien Bourges, le directeur.

La collectivité, qui devait aussi effectuer la réfection des goulottes du bassin extérieur à la rentrée 2023, pourrait avancer les travaux.

Les responsables réfléchissent aussi à compléter les mesures existantes d’optimisation de l’énergie (pompe à chaleur, récupération des calories de la Step ou système Onsen d’économie d’eau et de calories), avec, par exemple, la mise en place d’une couverture thermique, qui n’avait pas été installé à l’origine. Mais si les coûts des énergies se maintiennent, le directeur redoute que la fermeture du bassin nordique en hiver ne devienne une solution pérenne.

Fermer ? Telle n’est pas la solution adoptée aujourd’hui à Blagnac, près de Toulouse. Ici, le bassin nordique, ouvert en juillet dernier, est doté d’une couverture thermique en dur pour limiter les déperditions la nuit et, à l’instar de tout le centre nautique est chauffé par géothermie, avec un recours au gaz en cas de grand froid.

« La remise en service du puits de géothermie a coûté un peu plus de 100 000 euros de travaux, mais avec les hausses du coût de l’énergie, c’est un point positif, note Jean-Marc Dupuy, directeur des sports. À l’aube du premier hiver de l’équipement, nous y baissons la température d’un degré, à 27°C, et nous allons observer. Il est essentiel de continuer à ouvrir les piscines. »

Pour Fabien Gazeaud, c’est même une évidence. « Les collectivités sont un peu seules à payer la facture pour assurer ces missions de service public, en particulier le savoir nager, commente-t-il. Face à cette hausse des coûts, elles ont besoin d’être protégées par un bouclier tarifaire. On s’installe sur une crise de long terme. Il faut agir sur les prix et trouver un modèle de piscine, résilient sur le plan énergétique, qui permette à ces équipements de rester ouverts et de maintenir la natation et son apprentissage. »