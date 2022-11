À Rochefort, des cours de judo pour les femmes victimes de violences sexuelles

Prévention

En Charente-Maritime, le Judo Club Rochefortais aide les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à se reconstruire par le sport. Une première en France.

Comment se reconstruire après des violences sexuelles et sexistes ? À Rochefort (Charente-Maritime), le Judo Club Rochefortais donne depuis un an des cours de judo et de self-défense à des femmes victimes de violences. Une première en France, soutenue par la municipalité et le département et mise en avant lors du séminaire de la rentrée sur les violences sexuelles et sexistes au sein des activités de jeunesse et de sport, organisé par la Délégation Régionale à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de Nouvelle-Aquitaine.

« Le sport n’est pas épargné par les violences sexuelles et sexistes, et nous avons voulu faire quelques chose pour toutes ces femmes », raconte Isabelle Cloux, la présidente. En 2021, un des membres du club a l’idée de proposer des cours de judo dédiés, intitulés « Judo pour elles », pour les aider à renouer avec leur corps, retrouver confiance en elles et réapprendre à se retrouver à plusieurs.

Des cours gratuits

« Après ce qu’elles ont subi, ces femmes ont souvent un rapport au corps, à l’autre, difficile, poursuit Bruno Cloux, un des enseignants. Or, les clubs sont parfois mixtes, le judo est un sport de contact… Nous avons donc conçu un cours spécifique d’une heure, avec 45 minutes de renforcement musculaire à base de techniques de judo, mais pas en kimono ; et, pour celles qui le souhaitent, 15 minutes de self-defense. L’idée, c’est qu’elles se réapproprient leur corps. » Un psychologue est présent lors de ces séances, afin de recueillir, si besoin, leur parole.

Les élèves ont été orientés vers ce cours de judo par des associations de victimes, le centre d’information sur les droits des femmes et des familles, le commissariat, la gendarmerie… « Elles viennent sur la base du volontariat. Nous, on est là pour qu’elles aillent mieux, qu’elles prennent du plaisir en faisant du sport », résume Bruno Cloux. Les cours sont gratuits, l’association ayant obtenu pour ce projet des subventions des collectivités locales et de l’Etat.

Développer avec les partenaires une culture de la vigilance

L’an dernier, neuf femmes ont suivi le cours « Judo pour elles ». « Toutes en sont sorties un peu changées, se félicite Bruno Cloux. Elles nous disent qu’elles sont contentes de ressentir des douleurs musculaires, et non plus des douleurs dues aux coups. Elles se sentent mieux dans leur corps. Certaines se sont remises au sport. »

Le sport n’est pas épargné par les violences sexuelles et sexistes, loin de là. En Charente-Maritime, comme l’a rappelé Sylvie Marcilly, la présidente du conseil départemental, lors du séminaire de la rentrée, ces violences représentent 40 % des affaires concernant des mineurs de moins de 15 ans.

« La lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein des activités de jeunesse et de sport organisées par les collectivités locales est une cause départementale, martèle Sylvie Marcilly. Il est donc nécessaire de développer, avec les partenaires associatifs et institutionnels, une culture de la vigilance et du signalement. Et la vigilance passe aussi par la prévention. »