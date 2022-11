Corruption : où sont concentrées les principales infractions ?

Data

Publié le 03/11/2022

Selon un récent rapport du ministère de l'Intérieur, les corruptions n'ont cessé d'augmenter au fil du temps. Les élus se trouvent également dans le viseur du bilan.

En 2021, 801 atteintes à la probité ont été relevées par la police et la gendarmerie dans un rapport du 27 octobre 2022 du ministère de l’Intérieur. Pour rappel, l’atteinte à la probité comprend six infractions pénales principales comme la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le détournement de fonds publics, le favoritisme et encore la concussion.

Beaucoup plus présentes dans le milieu professionnel, ces atteintes à la probité n’ont cessé d’augmenter depuis 2016. « La hausse de 2018 pourrait être la traduction opérationnelle de la politique pénale mise en place depuis 2014, la durée des enquêtes expliquant ce décalage dans le temps », rapporte le ministère dans son document. Il ajoute : « La hausse de 2021 est certainement plus conjoncturelle et, au moins en partie, due à la crise sanitaire et aux différents confinements qui ont pu décaler l’officialisation de certaines clôtures. »

Les élus dans le viseur

Entre 2016 et 2021, les trois quarts des infractions enregistrées par les forces de sécurité concernent trois types d’infraction : la corruption (29 %), le détournement de fonds publics (24 %) et la prise illégale d’intérêts (18 %). Le rapport précise que dans 68% des cas il s’agit de corruption publique (839 infractions) et 97% des détournements de fonds publics sont volontaires (970 infractions), les autres relevant de la négligence.

De plus, selon ce bilan, les élus sont à l’origine de plus d’une prise illégale d’intérêt (57%, 431 infractions) sur deux sur cette période.

Face à ces dérives, cinq associations(1) d’élus locaux avaient interpellé la Première ministre en juin dernier. Ce courrier voulait prévenir des possibles prises illégales d’intérêts lorsque des élus siègent dans des organismes extérieurs ou des associations soutenues par les collectivités.

Des infractions à géographie variable

Où ces infractions sont-elles situées ? Principalement dans les agglomérations de taille moyenne, mais leur répartition géographique est différenciée selon les territoires. Avec plus de trois infractions pour 100 000 habitants, la Corse (126 infractions) et la Lozère (14 infractions) sont en moyenne plus concernées par les atteintes à la probité que le reste de la France.

Toujours ramenés au nombre d’habitants, les départements des Outre-mer, non représentés sur la carte, font partie des plus touchés : la Guadeloupe (88 infractions), la Guyane (67 infractions) et Mayotte (55 infractions) recensent entre 2016 et 2021 plus de trois infractions pour 100 000 habitants.

Quant aux collectivités d’Outre-mer, elles sont « particulièrement touchées par les détournements de fonds publics ». À Saint-Martin ainsi que Wallis-et-Futuna, leurs taux d’infractions pour 100 000 habitants, respectivement 11,7 et 11,5, dépassent largement ceux recensés en métropole.

