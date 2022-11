Quels bâtiments rénover en priorité ? Prioréno a la réponse

Energie

Publié le 10/11/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

La plateforme, gratuite, est pensée comme un service d’intérêt général qui permet aux collectivités d’accélérer la rénovation de leur parc. Il a d’abord été expérimenté auprès d’une soixantaine de collectivités, dont la ville de Grasse, puis a fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt clôturé mi-septembre, qui a rencontré un très vif succès.

Etre capable d’identifier très rapidement les bâtiments les plus énergivores du parc d’une collectivité afin de l’aider à en prioriser la rénovation énergétique, c’est la promesse de l’outil gratuit Prioréno­. Lancé par la Banque des territoires, en partenariat avec Enedis et GRDF, avec le soutien de l’Etat (1), le service s’appuie sur l’intel­ligence artificielle et la démocratisation de la donnée. Il a d’abord été expérimenté auprès d’une soixantaine de collectivités, puis a fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt au début de l’été, clôturé le 15 septembre et qui a rencontré un très vif succès.

« Le sujet fait écho aux grandes priorités de la rentrée, l’urgence climatique et l’envolée des prix de l’énergie, qui se traduisent parfois malheureusement au niveau local par la fermeture de certaines piscines, explique Kosta­ ­Kastrinidis, directeur des prêts à la Banque des territoires. Comment mieux isoler ? Comment mieux choisir son vecteur de chauffage dans les bâtiments publics ? Ces questions deviennent extrêmement urgentes pour l’ensemble du bloc local. »

Données de consommation

L’engouement pour Prioréno a été massif : « Nous pensions démarrer avec 300 collectivités, nous avons reçu plus de 1 800 demandes d’inscription de collectivités de toute taille », détaille-t-il. Mi-septembre, le service avait donc déjà planché sur près de 4 500 bâtiments publics et analysé près de 8 millions­ de mètres carrés.

Pour bénéficier de l’outil, la collectivité doit autoriser l’accès­ à certaines données : elle choisit les sites publics dont elle déclare la liste des points de livraison en électricité et en gaz. Grâce aux API (interfaces logicielles permettant de connecter un logiciel à un autre afin d’échanger des données.), ­Prioréno récupère automatiquement l’ensemble des données de consommation énergétique fournies par Enedis et GRDF. « Il a été développé en interne et les données sont hébergées dans des clouds souverains, ce qui est rassurant pour toutes les parties prenantes », précise Kosta­ ­Kastrinidis.

« Pouvoir offrir une bonne visibilité du parc et du niveau de consommation peut aider à prioriser et faire gagner un temps précieux sur les études préalables de plusieurs mois », indique-t-il. Prioréno n’a néanmoins pas vocation à définir la nature des travaux à engager, ce qui nécessite une ingénierie­ adaptée.

Vision cartographique

A Grasse, qui a fait partie des collectivités expérimentatrices, Carine Giovinazzo­, responsable du service « énergies et développement durable », confirme : « Les collectivités peuvent être submergées par les flux de données. L’une des plus-values de cet outil est de digérer les données et de les ressortir sous un format plus lisible, avec une vision cartographique. De plus, l’outil calcule les surfaces de plancher chauffées, généralement mal connues des collectivités et qui ne calculent pas forcément les ratios en kilowatt­heure par mètre carré. »

Prioréno permet en outre de filtrer les résultats, par exemple en fonction de la nature des actifs (écoles, gymnases, bâtiments de plus de 1 000 m², etc.).

« Parmi les résultats, figurent des bâtiments de petite surface, principalement les écoles chauffées électriquement, qui font déjà l’objet d’un plan de rénovation, alors qu’on s’attendait plus à avoir de gros bâtiments tels que les salles associatives. On trouve aussi de plus gros sites comme le palais des congrès », liste-t-elle.

La Banque des territoires, qui endosse la casquette de « tiers de confiance », envisage d’autres évolutions pour cet outil dont l’usage est destiné à être généralisé gratuitement auprès de toutes les collectivités, notamment l’identification du potentiel photo­voltaïque des bâtiments publics et une déclinaison pour le ­logement social.

Contact. Prioréno, contact-prioreno@caissedesdepots.fr

Thèmes abordés Rénovation énergétique